Мясников назвал главную ошибку при самостоятельном лечении простуды

Очень часто, заболев простудой, люди решают лечиться своими силами, не прибегая к помощи врача. Однако практически всегда они совершают самую главную ошибку, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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— Часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя, — объяснил он.

По словам Мясникова, самостоятельное употребление антибиотиков — настоящая боль для любого врача. Прием антибиотиков оправдан только в лечении бактериальных инфекций, подчеркнул медик. Заболевания, вызываемые вирусами, этот тип лекарств не лечит.

Использование антибиотиков при ОРВИ может привести к опасным осложнениям, ведь эти препараты оказывают агрессивное действие на кишечные бактерии и способствуют уничтожению полезных микроорганизмов.

Так, в США назначившему пациенту с ОРВИ антибиотики врачу может даже грозить суд, передает слова Мясникова портал «МедикФорум».