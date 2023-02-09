Российский врач связала деменцию с заболеваниями полости рта

Пожилые люди, страдающие от заболеваний полости рта, могут столкнуться с онкологией и деменцией. Об этом россиян предупредила врач-стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Хватова.
По ее словам, онкозаболевания полости рта развиваются довольно быстро, в зоне риска в основном находятся люди старше 60 лет. В связи с этим пенсионерам рекомендуется регулярно проходить онкоскрининг.
– Аутофлуоресцентная стоматоскопия – неинвазивный безболезненный метод, позволяющий выявить злокачественный процесс и другие опасные патологии слизистой оболочки полости рта, – сообщила Хватова.
Она рассказала, что процедура осуществляется посредством флуоресцентной лампы – это просто в применении и доступно в том числе маломобильным людям.
Стоматолог отметила, что из-за заболеваний ротовой полости могут возникнуть нейродегенеративные патологии и нарушения памяти. Хватова добавила, что адентия – потеря одного или нескольких зубов – сопряжена с риском снижения когнитивных функций на 23% и развития деменции на 13%.
Специалист объяснила, что уменьшение количества зубов приводит к нарушению акта жевания, в результате развивается несоответствие поступления и расхода питательных веществ – мальнутриция – и, как следствие, – когнитивные расстройства.
Так, Хватова призвала пожилых людей не пренебрегать обследованиями и протезированием, чтобы поддерживать качество жизни. Об этом пишут "Известия".