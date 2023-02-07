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2 часа назад

Москвичам напомнили эффективный и бесплатный способ профилактики бешенства

Мослента

Эффективный и бесплатный способ профилактики бешенства напомнил москвичам председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Москвичам напомнили бесплатный способ профилактики бешенства
Фото: МослентаМослента

«Вакцинация питомцев — единственный способ не допустить распространения бешенства. Уже давно в Москве животных прививают проверенной и эффективной российской вакциной. Такое внимание к теме борьбы с бешенством в Москве дает свои результаты — в прошлом году в городе был зафиксирован всего один случай заражения животного», — сказал специалист.

Для этого ежегодно в столице проходит масштабная кампания. Например, в этом году в городе будет организовано почти две тысячи временных пунктов, часть из которых в теплое время года откроется рядом с площадками для выгула собак. Также вакцинировать питомца против бешенства можно в любой из государственных ветеринарных клиник города или на дому. В последнем случае нужно будет оплатить выезд специалиста. При этом везде вакцинация питомца проводится бесплатно.

Болезни и лекарства,Алексей Сауткин,
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