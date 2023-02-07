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3 часа назад

Врач предупредил об опасности самолечения

Москва24иещё 1

Самостоятельный переход на другие лекарства смертельно опасен. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-терапевта Магаданской поликлиники № 2 Зандана Доржиева.

Врач предупредил об опасности самолечения
Фото: М24М24

По его словам, привычка самолечения очень распространена.

"Как часто на приеме я пытаюсь разобраться, почему у моего пациента вдруг пошла такая отрицательная динамика, и выясняется, что он теперь пьет "очень хорошие таблетки", которые "поставили на ноги" какую-то его подругу", – отметил Доржиев.

Врач добавил, что лекарства не делятся на хорошие и плохие, а подбираются индивидуально с учетом результатов анализов, кардиограмм, осмотров и сканирований. Кроме того, при назначении препаратов учитывается их взаимодействие с другими лекарствами, подбирается индивидуальная дозировка.

Доржиев указал, что людям даже одного пола и возраста назначают разные лекарства.

Ранее лор Магомедали Минатуллаева рассказала, что главными симптомами отита являются зуд, боль в ушах, отдающая в челюсть, висок или глаза, а также повышение температуры тела и периодическое головокружение.

По словам эксперта, заболевание может возникнуть в связи с вирусной инфекцией, травмой или грибковым воспалением. Минатуллаев заявил, что в случае игнорирования недуга может развиться менингит или даже потеря слуха.

Болезни и лекарства,
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