Названа главная ошибка при лечении простуды

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при при лечении простуды. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».