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1 час назад

Названа главная ошибка при лечении простуды

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при при лечении простуды. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Названа главная ошибка при лечении простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это боль врачей: люди принимают антибиотики при вирусных заболеваниях. Это вообще не входит ни в какие ворота», — объяснил врач и добавил, что антибиотики, как правило, назначают только при бактериальных инфекциях.

Специалист также отметил, что в США за назначение антибиотиков пациентам с вирусами врачей могут привлекать к ответственности в суде.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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