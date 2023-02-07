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1 час назад

Онколог назвал симптомы скрытых форм рака

РИА "ФедералПресс"

Существуют так называемые скрытые формы рака. К ним относятся рак кишечника, шейки матки, печени и легких. Врач-онколог Ахмед Эль-Модир рассказал, как не пропустить эти заболевания.

Онколог назвал симптомы скрытых форм рака
Фото: ФедералпрессФедералпресс

«К симптомам рака кишечника относят постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе ЖКТ. Самым большим фактором риска развития рака кишечника является возраст: 9 из 10 случаев встречаются у лиц старше 60 лет», – пояснил эксперт.

Ахмед Эль-Модир уточнил, что риск онкологии увеличивается, если у человека есть родственник с раком кишечника моложе 50 лет. При этом рак шейки матки встречается чаще у женщин моложе 45 лет. О таком заболевании может свидетельствовать боль в пояснице.

Эксперт отметил, что рак печени может поражать любую часть органа. Симптомы иногда можно спутать с проблемами пищеварения, потому что у человека может наблюдаться тошнота, рвота, вздутие живота, пишет МК.

Болезни и лекарства,
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