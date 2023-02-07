Онколог назвал симптомы скрытых форм рака

Существуют так называемые скрытые формы рака. К ним относятся рак кишечника, шейки матки, печени и легких. Врач-онколог Ахмед Эль-Модир рассказал, как не пропустить эти заболевания.

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«К симптомам рака кишечника относят постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе ЖКТ. Самым большим фактором риска развития рака кишечника является возраст: 9 из 10 случаев встречаются у лиц старше 60 лет», – пояснил эксперт.

Ахмед Эль-Модир уточнил, что риск онкологии увеличивается, если у человека есть родственник с раком кишечника моложе 50 лет. При этом рак шейки матки встречается чаще у женщин моложе 45 лет. О таком заболевании может свидетельствовать боль в пояснице.