Врач предупредила о повышающих риск развития слабоумия факторах

Высокое давление, сахарный диабет и курение могут увеличить риск развития деменции, предупредила хирург и кардиолог Зои Уильямс. Об этом она рассказала в авторской колонке для издания The Sun.

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Уильямс пояснила, что многие ее пациенты переживают из-за вероятности унаследовать болезнь Альцгеймера. Врач успокоила: наследственность занимает не первое место среди факторов риска. Однако, по ее словам, существует множество других причин, повышающих вероятность развития старческого слабоумия.

80 процентов случаев всех случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию

Для каждого человека существуют свои причины развития болезни. Они складываются из генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды, рассказала Уильямс.

Отказ от курения, здоровое питание, активный образ жизни, отсутствие стрессов, контроль давления помогут снизить риск развития деменции. Также положительно на здоровье мозга влияют поддержание умственной активности и общительность, добавила врач.

«Менее процента случаев болезни Альцгеймера передаются по наследству. Поэтому у тех, кто ведет активный образ жизни, не имеет вредных привычек и стимулирует работу мозга, шанс столкнуться со слабоумием очень низок», — подвела итог Уильямс.