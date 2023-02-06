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3 часа назад

Как узнать, что у вас проблемы с щитовидной железой: пять признаков

РИА "ФедералПресс"

О заболеваниях щитовидной железы могут говорить несколько изменений в организме, которые нельзя не заметить. Об этом рассказал хирург, кандидат медицинских наук Иван Руссу.

Как узнать, что у вас проблемы с щитовидной железой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

О проблемах с щитовидной железой могут говорить сильное выпадение волос и сухость кожи, увеличение веса, припухлости на лице, повышенная потливость, а также увеличение глаз.

Врач Иван Руссу уточнил, что глаза при проблемах с щитовидкой увеличиваются до такой степени, что могут напоминать рыбьи. Глазные яблоки выталкиваются, а векам становится тяжелее смыкаться, из-за чего глаза начинают слезиться от солнечного или другого яркого света.

Ухудшение внешности, например, нездоровый набор веса или выпадение волос, говорит о замедлении обмена веществ, которое считается последствием дефицита ряда гормонов, передает Life слова специалиста.

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