Как узнать, что у вас проблемы с щитовидной железой

О заболеваниях щитовидной железы могут говорить несколько изменений в организме, которые нельзя не заметить. Об этом рассказал хирург, кандидат медицинских наук Иван Руссу.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

О проблемах с щитовидной железой могут говорить сильное выпадение волос и сухость кожи, увеличение веса, припухлости на лице, повышенная потливость, а также увеличение глаз.

Врач Иван Руссу уточнил, что глаза при проблемах с щитовидкой увеличиваются до такой степени, что могут напоминать рыбьи. Глазные яблоки выталкиваются, а векам становится тяжелее смыкаться, из-за чего глаза начинают слезиться от солнечного или другого яркого света.