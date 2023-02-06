Мясников предупредил о побочном действии лекарств от гипертонии

Лекарства от гипертонии могут нарушить сон и вызвать ночные кошмары. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданном побочном действии препаратов.

«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», – сообщил Александр Мясников.

Кроме того, доктор Мясников подчеркнул, что препарат празозин, который когда-то был средством для лечения гипертонии, теперь используется для лечения тревожных снов, передает Medikforum.ru.