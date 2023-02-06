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1 час назад

Доктор Мясников предупредил о неожиданном побочном действии лекарств от гипертонии

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Лекарства от гипертонии могут нарушить сон и вызвать ночные кошмары. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданном побочном действии препаратов.

Мясников предупредил о побочном действии лекарств от гипертонии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», – сообщил Александр Мясников.

Кроме того, доктор Мясников подчеркнул, что препарат празозин, который когда-то был средством для лечения гипертонии, теперь используется для лечения тревожных снов, передает Medikforum.ru.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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