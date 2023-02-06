Психиатр объяснила, можно ли жить с эпилепсией и не знать об этом

По данным ВОЗ, эпилепсией в активной форме страдают во всём мире 4–10 человек из 1000. В целом это одно из самых распространённых неврологических заболеваний. И невольно задаёшься вопросом: а вдруг я тоже эпилептик, но не знаю об этом? И тут есть ответ. По словам руководителя центра пароксизмальных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, д. м. н., психиатра-эпилептолога Татьяны Казённых, если это состояние пропустите вы, то окружающие точно заметят.

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По словам эксперта, эпилепсию даже в теории сложно не заметить. Причём даже невыраженные симптомы бросятся в глаза близким людям.

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«Даже если это невыраженные проявления, вроде тех же абсансов — если человек не заметит их сам, то близкие обратят внимание. Так что такой пациент достаточно быстро попадет к терапевту или неврологу, и дальше его уже обследуют и поставят диагноз, начнут лечение. Случайно можно выявить повышенную судорожную готовность — например, после черепно-мозговой травмы или у детей», — пояснила медик.

Кстати, эта самая судорожная готовность не диагноз, а рабочий электроэнцефалографический термин. Если врач вам о ней говорит, то это значит, что у вас лишь есть предрасположенность к тем или иным проявлениям эпилепсии.

В целом люди с судорожной готовностью вообще могут не встретиться с эпилепсией или пережить лишь один приступ. И то его нужно сильно спровоцировать.

Врождённая эпилепсия чаще обнаруживается ещё в детском возрасте. Но иногда влияют пагубные привычки или пережитые недуги, из-за которых она может начаться даже у тех, кто никогда с ней не сталкивался. Речь идёт об инфекции или инсульте.

«Приобретённая, или симптоматическая, эпилепсия, в основе которой всегда есть органическая причина — например, кисты, опухоли головного мозга, пороки развития, нейроинфекции, инсульты, а также изменения мозга в результате наркотической или алкогольной зависимости, — может дебютировать в любом возрасте», — пояснила Казённых в беседе с «Газетой.ru».