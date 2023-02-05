Боль неизвестно откуда: что такое «болезнь Леди Гаги»

Известная во всем мире певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это хроническое болевое расстройство, при котором люди испытают боль в разных частях тела — постоянно и периодически. Болеть могут суставы, мышцы, кости. Терпеть эти мучения практически невозможно, при этом фибромиалгия не лечится и очень трудно диагностируется. Почему болезнь появляется, тоже непонятно.
Сама Гага считает, что заработала болезнь из-за психоклонических травм. В 19 лет она пережила насилие, потом были нежелательная беременность, депрессия и серьёзные проблемы с психикой. Она также рассказывала, как её бесят люди, которые не верят, что заболевания реальны.
Обычно фибромиалгию обнаруживают те, у кого были травмы шейного отдела, перелом копчика или что-то подобное, говорит доктор Катинка ван дер Мерве.
Некоторые специалисты считают, что фибромиалгия может возникнуть из-за сильного стресса, который вылился в тяжёлую депрессию или посттравматическое стрессовое расстройство. Например, люди могли пережить насилие, тяжелую утрату или катастрофу.
Болезнь может сильно повлиять на все аспекты жизни, так что даже будет трудно передвигаться и делать физические упражнения. Она настолько интенсивна, что мешает человеку ухаживать за собой, ходить в туалет и заниматься какими-то повседневными делами, рассказал доктор Тони Кросс.
Симптомы фибромиалгии:
По словам врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта Руслана Акжигитова, фибромиалгия часто ощущается как растяжение мышц или сильная мышечная боль. Причём ощущения и приступы непредсказуемы и могут меняться. «Например, интенсивность боли может различаться день ото дня или возникать в разных частях тела. Это мешает людям с фибромиалгией строить планы, в том числе в повседневных делах, таких как походы по магазинам или поездки. Некоторые люди обнаруживают, что боль отступает на несколько часов каждый день, что позволяет им заниматься делами в это время», — рассказал он.
Симптомы, которые могут указывать на заболевание:
Кстати, женщины страдают фибромиалгией в семь раз чаще мужчин. Распространённость болезни увеличивается среди женщин, которые находятся в стадии менопаузы. Также заболевание часто диагностируют у мужчин и женщин старше 50 лет.
Кто в зоне риска:
Лечат фибромиалгию умеренной физической нагрузкой, ходьбой, ездой на велосипеде. Также пациенты принимают обезболивающие и занимаются физиотерапией. По словам Акжигитова, иногда может быть полезна мультимодальная обезболивающая терапия, особенно, если симптомы тяжёлые. Это упражнения, методы релаксации и обезболивания, используемые в когнитивно-поведенческой терапии, заключил врач.