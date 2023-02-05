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5 часов назад

Боль неизвестно откуда: что такое «болезнь Леди Гаги»

Секрет Фирмы

Известная во всем мире певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это хроническое болевое расстройство, при котором люди испытают боль в разных частях тела — постоянно и периодически. Болеть могут суставы, мышцы, кости. Терпеть эти мучения практически невозможно, при этом фибромиалгия не лечится и очень трудно диагностируется. Почему болезнь появляется, тоже непонятно.

Боль неизвестно откуда: что такое «болезнь Леди Гаги»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сама Гага считает, что заработала болезнь из-за психоклонических травм. В 19 лет она пережила насилие, потом были нежелательная беременность, депрессия и серьёзные проблемы с психикой. Она также рассказывала, как её бесят люди, которые не верят, что заболевания реальны.

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Обычно фибромиалгию обнаруживают те, у кого были травмы шейного отдела, перелом копчика или что-то подобное, говорит доктор Катинка ван дер Мерве.

Некоторые специалисты считают, что фибромиалгия может возникнуть из-за сильного стресса, который вылился в тяжёлую депрессию или посттравматическое стрессовое расстройство. Например, люди могли пережить насилие, тяжелую утрату или катастрофу.

Болезнь может сильно повлиять на все аспекты жизни, так что даже будет трудно передвигаться и делать физические упражнения. Она настолько интенсивна, что мешает человеку ухаживать за собой, ходить в туалет и заниматься какими-то повседневными делами, рассказал доктор Тони Кросс.

Симптомы фибромиалгии:

  • сильная мышечная боль, которая длится дольше 3 дней;
  • туман в голове;
  • сильная усталость;
  • головные боли, мигрень;
  • проблемы со сном;
  • сильная тревожность или депрессия.

По словам врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта Руслана Акжигитова, фибромиалгия часто ощущается как растяжение мышц или сильная мышечная боль. Причём ощущения и приступы непредсказуемы и могут меняться. «Например, интенсивность боли может различаться день ото дня или возникать в разных частях тела. Это мешает людям с фибромиалгией строить планы, в том числе в повседневных делах, таких как походы по магазинам или поездки. Некоторые люди обнаруживают, что боль отступает на несколько часов каждый день, что позволяет им заниматься делами в это время», — рассказал он.

Симптомы, которые могут указывать на заболевание:

  • синдром раздражённого кишечника;
  • боль в спине, шее и челюсти;
  • головные боли.
  • У женщин также может быть сильная менструальная боль, эндометриоз или хроническое воспаление мочевого пузыря.

Кстати, женщины страдают фибромиалгией в семь раз чаще мужчин. Распространённость болезни увеличивается среди женщин, которые находятся в стадии менопаузы. Также заболевание часто диагностируют у мужчин и женщин старше 50 лет.

Кто в зоне риска:

  • люди с аутоиммунным заболеванием, таким как ревматоидный артрит или системная красная волчанка;
  • люди с наследственной предрасположенностью;
  • люди с психическими расстройствами.

Лечат фибромиалгию умеренной физической нагрузкой, ходьбой, ездой на велосипеде. Также пациенты принимают обезболивающие и занимаются физиотерапией. По словам Акжигитова, иногда может быть полезна мультимодальная обезболивающая терапия, особенно, если симптомы тяжёлые. Это упражнения, методы релаксации и обезболивания, используемые в когнитивно-поведенческой терапии, заключил врач.

Болезни и лекарства,Стефани Джерманотта,
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