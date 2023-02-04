Врач-онколог Копосов сообщил, в каком возрасте чаще всего болеют раком

Всемирный день борьбы против рака традиционно отмечают 4 февраля. Цель его учреждения - повысить информированность об онкологических заболеваниях и убедить людей принимать профилактические меры.

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Специально для "Российской газеты" онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов рассказал, кто больше всего подвержен онкологическим заболеваниям:

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- Чаще всего рак развивается у людей старше 45-50 лет. То есть возраст - это фактор риска. Дело в том, что с возрастом наш организм изнашивается. Кроме того, к этому моменту среднестатистический пациент обычно имеет хронические заболевания.

Особенно опасны в этом отношения гепатиты В и С, которые способствуют развитию рака печени, ВИЧ, вызывающий ослабление иммунитета, вирус папилломы человека, провоцирующий развитие рака шейки матки у женщин.

Также негативными факторами, которые проявляются с возрастом, является курение, инсоляция, неправильное питание. Например, чрезмерное потребление переработанного красного мяса со временем может способствовать образованию рака желудка, поджелудочной железы, рака желчевыводящих потоков.

Это все долгоиграющие факторы риска, которые начинают проявляться на горизонте нескольких десятков лет. К тому моменту, когда наш организм подходит к порогу биологического старения, все это начинает "играть" не в пользу пациента. Чем старше человек, тем выше у него риск развития онкологических заболеваний.

Часто можно услышать такой посыл, что раньше люди почти не болели раком. Болели. Просто сейчас заметно увеличилась продолжительность жизни по сравнению с тем, какой она была еще полвека или 100 лет назад. Поэтому люди преклонного возраста начали сталкиваться с онкологией. То есть, раньше многие просто не доживали до этого диагноза.

В нашем организме ежедневно образуются десятки тысяч клеток с мутациями на уровне ДНК, которые становятся причиной развития рака. На протяжении всей жизни наш организм ежедневно борется с ними. Но с возрастом совокупность общего снижения иммунитета дает о себе знать. Поэтому у людей пожилого возраста онкологические заболевания обнаруживаются намного чаще.