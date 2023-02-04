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1 час назад

Врач назвал продукт, из-за которого поджелудочная работает на износ: "Худшее, что можно придумать"

Российская Газетаиещё 1

Поджелудочная железа является таким органом, который может длительное время функционировать с нарушениями и не давать никаких сигналов о существующей проблеме.

Назван продукт, который изнашивает поджелудочную железу
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Если поджелудочная не болит, это не значит, что с ней все хорошо. Вы можете чувствовать себя здорово, но свою функцию железа не выполняет на 100%", - отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в Telegram, добавив, что поджелудочная "дает" симптомы, когда уже не может выделять количество ферментов, нужное для переваривания пищи.

Тогда пациенты начинают отмечать боль в животе, вздутие, появление проблем со стулом. "Такое может быть и после употребления алкоголя. Он, кстати, главный враг поджелудочной. Никотин - тоже враг. А их сочетание - худшее, что можно придумать", - подчеркнул врач.

Также врач еще раз напомнил об опасности сочетания жирных продуктов с алкоголем. Например, крайне вредно для поджелудочной железы - употребление алкоголя с майонезными салатами или жирной курицей с картошкой.

"Если мы к алкоголю добавляем много жирного, то вот это сочетание (жир плюс алкоголь) может убить поджелудочную", - предупредил гастроэнтеролог, добавив, что в этом случае "поджелудочная работает на износ".

Он отметил, что не стоит тянуть с обращением к специалисту, даже "если же послабление стула происходит постоянно". Не исключено, что уже началось поражение тканей и поджелудочная выделяет меньшее количество ферментов. Задача специалиста - спасти оставшиеся здоровые клетки.

"Не тяните с лечением. Панкреатит - это не шутка. Если ткани зарубцуются, то уже ничего не сделаешь", - подытожил специалист.

Ранее зарубежные исследователи заявили, что тромбоз глубоких вен может быть признаком одного из самых тяжелых видов онкологии - рака поджелудочной железы.

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