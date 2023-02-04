Врач спрогнозировал срок завершения эпидемии гриппа

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский сообщил URA.RU, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте.
«Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников», — сказал Машковский.
Он отметил, что теплая зима стала причиной массового распространения гриппа. Кроме того, по его словам, люди стали меньше внимания уделять мерам профилактики.
«Кажется, что при потеплении можно легче одеваться. Это иногда приводит к переохлаждениям, и болезнь продолжает циркулировать», — подчеркнул специалист.
Он добавил, что помимо гриппа циркулируют и другие вирусы: риновирусы, аденовирусы, которые по симптомам схожи друг с другом.