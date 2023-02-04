Игорь Хатьков: как и чем сегодня лечат рак в Москве

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Кому и о чем хотел напомнить Международный союз по борьбе с онкологическими заболеваниями, провозглашая эту дату в 2005 году?

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С корреспондентом "РГ" беседует директор Московского клинического научного центра имени Логинова, академик РАН, главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

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Игорь Евгеньевич, кому прежде всего адресован этот день борьбы с болезнью, которая и сегодня, спустя 18 лет, среди причин смертности занимает второе место после кардиологических заболеваний?

Игорь Хатьков: Я думаю, всем нам. Лечение онкологических заболеваний очень многогранное и затратное, и это надо учитывать при планировании развития здравоохранения. Врачам, от уровня квалификации которых, владения ими современными технологиями, пришедшими в медицину в последние годы, зависит жизнь пациентов. И, наконец, а может быть, в первую очередь, самим людям, которые, соблюдая какие-то простые правила, могут никогда не стать нашими пациентами.

Вопрос к вам, как к главному онкологу Москвы: насколько эффективно идет борьба с онкологией в столице? И вообще, каково понятие эффективности в данном случае?

Игорь Хатьков: Главный результат борьбы с онкологическими заболеваниями - это снижение смертности от них. Для того, чтобы снизить ее, Москва, как и вся страна, предпринимает огромные усилия. Именно потому есть и федеральная, и городская программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Для правительства Москвы они приоритетные - с точки зрения финансирования, строительства новых клиник, оснащения их оборудованием. Но если скажем, в той же кардиологии стоило создать сеть специализированных стационаров и организовать правильную маршрутизацию пациентов, как смертность от инфарктов миокарда значительно снизилась, то в онкологии так быстро получить результаты невозможно. Но некоторые достижения есть и у нас. Например, снизилась одногодичная летальность (то есть через год после постановки диагноза), налицо и рост пятилетней выживаемости. Такая динамика стала возможной в том числе потому, что уровень оснащенности столичных медорганизаций для лечения больных всем необходимым соответствует передовым мировым стандартам. У нас есть возможности помогать даже запущенным пациентам и лечить их по самым сложным схемам, добиваясь увеличения продолжительности жизни.

Как выстроена онкологическая помощь в Москве? Что изменилось в ней за последние годы?

Игорь Хатьков: Новые стандарты онкологической помощи в Москве внедрены в 2019 году. За это время созданы онкологические центры, соединившие стационары и амбулаторную помощь. За каждым из этих центров закреплены жители территориальных округов. В каждом онкоцентре москвичи могут получить все виды необходимой помощи - диагностику, лечение в стационаре, а после выздоровления диспансерное наблюдение. Ранее пациент был вынужден в одной клинике проводить обследование, в другой - получать лечение, в следующей клинике - находиться под наблюдением. В настоящее время все эти этапы реализуются в рамках одного медицинского учреждения. Пациенту так удобнее, а врачам это дает больше возможностей для преемственности между разными этапами лечения.

Облегчает процесс также наличие в городе единой цифровой платформы в здравоохранении, в рамках которой все анализы, результаты обследований, назначений и пройденных видов лечения загружаются в электронную медкарту пациента.

Любой врач, который наблюдает или консультирует больного, видит на экране своего компьютера всю его медицинскую историю

Сейчас в нашем центре имени Логинова ведутся работы по строительству нового современного лечебно-диагностического комплекса, который уже в этом году примет к себе пациентов. Этот комплекс открывает перед всеми нами огромные возможности, как для диагностики, так и для лечения гораздо большего количества горожан. В частности, у нас дополнительно появятся койки как для круглосуточного стационара, так и для дневного стационара и кратковременного пребывания. Большое количество диагностических подразделений, оснащенных всем, о чем только можно мечтать - КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, рентгеновскими установками. Для проведения ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ. Заработает своя радиоизотопная диагностика. Увеличатся возможности патоморфологической лаборатории мощностью свыше 10 тысяч исследований в сутки.

А еще к действующим сейчас 15 операционным добавится 18 новых. Большинство из них интегрированные, другими словами, умные операционные, оснащенные системами, которые управляют и светом, и вентиляцией, и выходом в интернет. Также будет гибридная операционная, которая даст онкохирургам возможность проводить одновременно открытые операции и малоинвазивные операции на сосудах, и ангиографические. И все это в одном центре!

Я видела ваш корпус, он действительно уникален. На какой стадии строительство?

Игорь Хатьков: Ровно три года назад строители только начали копать котлован, а сегодня это прекрасная семиэтажная клиника с окнами, из которых открывается вид на парк. Я очень благодарен городу, строителям за проделанную ими гигантскую работу.

Врачи все время напоминают о том, как важно при онкологии не упустить время. Сколько дней, недель, месяцев проходит в столице от подозрения на онкологию до постановки диагноза?

Игорь Хатьков: Московский онкологический стандарт предусматривает наличие индивидуального клиентского пути при каждой локализации с разными сроками, в зависимости от сложности случая.

Я помню, одно время москвичи, чтобы сделать ПЭТ-КТ, вынуждены были ездить на обследование по ночам. Сейчас можно обойтись без этого?

Игорь Хатьков: Благодаря наличию единой информационной системы значительно увеличилась доступность всех видов обследования. Тем не менее, многие наши учреждения близки в своей работе к режиму 24/7. И делается это потому, что так удобнее самим москвичам. Многие из них днем заняты на работе. Мы же ставим и перед собой, и перед ними цель создать такие условия, чтобы онкологическое заболевание никак не отвлекало их от обычной жизни. Чтобы люди, даже заболев, могли продолжать работать, учиться, ходить в театр…

Диагноз подтвержден. Сколько еще пройдет времени до следующего шага - начала лечения?

Игорь Хатьков: Обычно около недели, при условии, что врачу не потребовалось провести какие-то дополнительные исследования.

Какие современные технологии используются для лечения рака?

Игорь Хатьков: Направлений три: хирургия, лекарственная терапия и лучевая терапия. С точки зрения условий для хирургии все наши стационары очень хорошо оснащены. Уровень подготовки хирургов также позволяет им выполнять практически все, даже самые объемные, оперативные вмешательства. Что важно: всегда, когда есть возможность и это целесообразно для пациента, мы выбираем малоинвазивные операции - лапороскопические или роботические. Малотравматичные, они дают возможность пациенту очень быстро восстановиться.

Для проведения лучевой терапии нашим пациентам задействованы все самые современные ускорители, имеющиеся в Москве. Неважно, в чьем подчинении они находятся - федеральных, ведомственных или частных клиник. Организационное решение использовать эту технику в режиме аутсорсинга, принятое правительством Москвы, было очень правильным и своевременным, что позволило получать данный вид помощи на высокотехнологическом уровне.

В лекарственной терапии за последние шесть лет в практику внедрены прорывные технологии - таргетная и иммунная терапии.

В Москве, как известно, действует стандарт лекарственного обеспечения за счет городского бюджета 10 нозологий рака. Напомните, пожалуйста, каких именно.

Игорь Хатьков: Данная программа лекарственной терапии охватывает 90% пациентов, которым показан этот вид терапии. В этот перечень входят рак молочной железы, предстательной железы, почки, легкого, колоректальный рак, меланома, мочевой пузырь, яичник, желудок, головы и шеи. Лекарственное лечение других видов онкологических заболеваний обеспечивается в полном объеме в рамках региональной льготы ДЗМ.

Многие из нужных лекарств были импортными. Сейчас, когда заграница то и дело грозит нам прекратить их поставки, дефицит ощущается?

Игорь Хатьков: Все имеющиеся на мировом рынке препараты для лечения онкологии продолжают использоваться в полном объеме. Но надо отдать должное нашим российским производителям, у них все больше появляется производств, причем, не просто сборочных, когда лекарство лишь доводится до готового вида на наших предприятиях, но и разработанных в России. В том числе и иммунных препаратов. И мы их активно используем в лечении пациентов, добиваясь отличных результатов.

Что же все-таки провоцирует рак? Курение, алкоголь?

Игорь Хатьков: И курение, и алкоголь, и гиподинамия, и лишний вес, и недостаточное потребление клетчатки в пище. Все известные факторы, подтвержденные большим количеством эпидемиологических исследований Всемирной организации здравоохранения. В последние годы в их число включено так же избыточное потребление термически обработанного красного мяса.

Как не пропустить первые признаки заболевания?

Игорь Хатьков: Совет один: никакого самолечения. При всех недомоганиях любого характера лучше обратиться к врачу.

К терапевту?

Игорь Хатьков: Да, к терапевту или профильному специалисту.

В ваш центр можно прийти? Или он доступен только москвичам, проживающим в округах, прикрепленных к нему?

Игорь Хатьков: Выбор лечебного учреждения всегда остается за пациентом.

Еще один совет хотелось бы услышать: как часто на предмет рака нужно проверяться людям, которые считают себя здоровыми?

Игорь Хатьков: Им надо обследоваться в соответствии с возрастом. Всю подробную информацию каждый может в своей поликлинике. Например, женщинам с 21 года необходимо проходить обследования у гинеколога на предмет выявления предраковых состояний или онкологических заболеваний шейки матки, а с 39 лет - делать маммографию. Мужчинам с 45 лет сдавать кровь на специфический антиген простаты. Вне зависимости от пола с 45 лет необходимо делать гастро- и колоноскопию. В Москве с этой целью созданы три прекрасных центра эндоскопической диагностики, где это делают абсолютно безболезненно, под общим обезболиванием, причем, по тарифу ОМС. Информативным является анализ кала на скрытую кровь, позволяющий определить риск патологии и пройти обследование в дальнейшем.

Врачи часто говорят, что до рака надо дожить. Значит ли это, что рак постарел и все больше становится уделом пожилых людей?

Игорь Хатьков: Рак действительно больше болезнь людей в возрасте - более 40 процентов наших пациентов старше 70 лет. Для нас, медиков, это означает еще и то, что в каждом онкоцентре должны быть не только онкологи, но и терапевты, пульмонологи, кардиологи, эндокринологи, так как большая часть наших больных имеют еще и многие сопутствующие заболевания.

Что вы, Игорь Евгеньевич, пожелаете москвичам в канун Всемирного дня борьбы против рака?