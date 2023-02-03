Врач назвал «циничный» симптом рака мозга

Рак — одна из самых коварных болезней, которая может не выдавать себя до последнего. Именно поэтому врачи советуют регулярно проводить обследования и прислушиваться к своему здоровью. Симптомы не всегда могут быть очевидны. Например, на опухоль головного мозга могут указывать неряшливость, излишняя агрессия или циничность в поведении. Об этом рассказал профессор, врач-онколог Боткинской больницы Константин Титов.

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По его словам, среди основных симптомов глиомы — опухоли спинного или головного мозга — спонтанная и усиливающаяся головная боль, головокружение и тошнота. Также стоит насторожиться при нарушениях походки или почерка, ощутимом снижении зрения или памяти, а также двоении в глазах. Нередко указывать на рак мозга могут изменения в поведении — повышенная раздражительность и возбудимость, галлюцинации, агрессивность, неряшливость и циничность, рассказал профессор агентству «Москва».