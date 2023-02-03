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6 минут назад

Онколог назвала виды рака, которые протекают бессимптомно

Вечерняя Москваиещё 3

Есть ряд видов онкозаболеваний органов, которые протекают бессимптомно, поэтому важно каждый год проходить диспансеризацию. Об этом рассказала врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

Онколог перечислила "тихие" виды рака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что есть несколько типов онкологии, которые протекают бессимптомно, поэтому их часто выявляют на поздних стадиях.

— Это, например, рак поджелудочной железы – очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению и чаще всего пациенты обращаются уже с запущенными стадиями, — рассказала она в комментарии РИАМО.

По ее словам, рак почки на начальных стадиях также сложно распознать. Первые симптомы возникают, когда опухоль прорастает в почечную лоханку и появляется примесь крови в моче. Гепатоцеллюлярные раки печени никак себя не проявляют, пока не прорастают в соседние органы либо в капсулу печени, либо дают отдаленные метастазы.

Болезни и лекарства,Елена Жукова,
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