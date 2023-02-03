Онколог перечислила "тихие" виды рака

Есть ряд видов онкозаболеваний органов, которые протекают бессимптомно, поэтому важно каждый год проходить диспансеризацию. Об этом рассказала врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

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Она отметила, что есть несколько типов онкологии, которые протекают бессимптомно, поэтому их часто выявляют на поздних стадиях.

— Это, например, рак поджелудочной железы – очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению и чаще всего пациенты обращаются уже с запущенными стадиями, — рассказала она в комментарии РИАМО.