Какие смертельные диагнозы чаще всего пропускают врачи

Известно, что многие страшные болезни можно вылечить, если обнаружить их на ранней стадии. Однако есть смертельные заболевания, которые врачи могут просто не заметить, а потом это приведёт к печальным последствиям.

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Издание Eat This, Not That составило топ-5 опасных диагнозов, которые чаще всего не распознают врачи. Кстати, за некоторые из них доктора потом отвечают перед судом, но разве пациенту и его родственникам от этого легче...

Чаще всего врачи пропускают: инсульт, инфаркт миокарда, аневризму или расслоение аорты, травму спинного мозга, тромбоз глубоких вен.

Инсульт неправильно определяют примерно у 17% пациентов — диагноз ставят слишком поздно или принимают болезнь за какую-то другую. Иногда ошибки происходят на фоне того, что больной сам долго не обращался за помощью.

Учёные из Университета Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, что примерно каждый 18-й больной, который поступает в больницу по скорой, получает неправильный диагноз, у каждого 50-го возникают осложнения, а у каждого 350-го — вообще инвалидность или смерть.

Кстати, чаще всего от неверных диагнозов страдают женщины и люди негроидной и монголоидной рас. Учёные пока не поняли, почему именно этим людям неправильно определяют болезни.

Терапевт Ольга Бердникова рассказала , что в России нет учёта врачебных ошибок и даже никто не исследует эту тему, поэтому вся статистика у специалистов из зарубежных источников.

«Самыми обидными считаются те медицинские ошибки, которые возникают из-за недостаточной квалификации врача, в результате чего назначается неправильное лекарство или курс лечения в целом», — сказала Бердникова.