Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Какие смертельные диагнозы чаще всего пропускают врачи

Секрет Фирмы

Известно, что многие страшные болезни можно вылечить, если обнаружить их на ранней стадии. Однако есть смертельные заболевания, которые врачи могут просто не заметить, а потом это приведёт к печальным последствиям.

Какие смертельные диагнозы чаще всего пропускают врачи
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Издание Eat This, Not That составило топ-5 опасных диагнозов, которые чаще всего не распознают врачи. Кстати, за некоторые из них доктора потом отвечают перед судом, но разве пациенту и его родственникам от этого легче...

Чаще всего врачи пропускают: инсульт, инфаркт миокарда, аневризму или расслоение аорты, травму спинного мозга, тромбоз глубоких вен.

Инсульт неправильно определяют примерно у 17% пациентов — диагноз ставят слишком поздно или принимают болезнь за какую-то другую. Иногда ошибки происходят на фоне того, что больной сам долго не обращался за помощью.

Учёные из Университета Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, что примерно каждый 18-й больной, который поступает в больницу по скорой, получает неправильный диагноз, у каждого 50-го возникают осложнения, а у каждого 350-го — вообще инвалидность или смерть.

Кстати, чаще всего от неверных диагнозов страдают женщины и люди негроидной и монголоидной рас. Учёные пока не поняли, почему именно этим людям неправильно определяют болезни.

Терапевт Ольга Бердникова рассказала , что в России нет учёта врачебных ошибок и даже никто не исследует эту тему, поэтому вся статистика у специалистов из зарубежных источников.

«Самыми обидными считаются те медицинские ошибки, которые возникают из-за недостаточной квалификации врача, в результате чего назначается неправильное лекарство или курс лечения в целом», — сказала Бердникова.

Такое лечение не помогает избавиться от реальной болячки, так ещё часто даёт и неприятную побочку, пояснила она.

Болезни и лекарства,Джон Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители