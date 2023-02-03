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2 часа назад

Врач назвал пациентов с повышенным риском развития онкологии

РИА "ФедералПресс"

Существуют группы повышенного риска развития рака легкого среди курильщиков. Об этом рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Врач назвал пациентов с повышенным риском развития онкологии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Исследователи в США отметили, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, которые курят, часто умирают от рака легкого, а не от СПИДа. Ученые провели мониторинг и выяснили, что в этих категориях распространенность курения значительно выше, чем среди других жителей США», – отметил врач.

По его словам, среди американцев курят 18-20 %, а среди ВИЧ-инфицированных американцев – 50-60 %. В итоге СПИД лечить научились, но такие пациенты стали чаще умирать от рака легкого. Именно поэтому врачи настаивают, чтобы больные СПИДом бросали курить.

Иван Стилиди добавил, что отказ от курения у людей с онкологией улучшает прогноз по течению болезни, пишут «Известия».

Болезни и лекарства,Иван Стилиди,Минздрав РФ,
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