Врач назвал пациентов с повышенным риском развития онкологии

«Исследователи в США отметили, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, которые курят, часто умирают от рака легкого, а не от СПИДа. Ученые провели мониторинг и выяснили, что в этих категориях распространенность курения значительно выше, чем среди других жителей США», – отметил врач.