Врач назвал пациентов с повышенным риском развития онкологии

Существуют группы повышенного риска развития рака легкого среди курильщиков. Об этом рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
«Исследователи в США отметили, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, которые курят, часто умирают от рака легкого, а не от СПИДа. Ученые провели мониторинг и выяснили, что в этих категориях распространенность курения значительно выше, чем среди других жителей США», – отметил врач.
По его словам, среди американцев курят 18-20 %, а среди ВИЧ-инфицированных американцев – 50-60 %. В итоге СПИД лечить научились, но такие пациенты стали чаще умирать от рака легкого. Именно поэтому врачи настаивают, чтобы больные СПИДом бросали курить.
Иван Стилиди добавил, что отказ от курения у людей с онкологией улучшает прогноз по течению болезни, пишут «Известия».