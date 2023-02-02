Учёные выяснили, как снизить риск развития деменции

Оказалось, что активный образ жизни не только укрепляет физическое и душевное здоровье, но ещё и способен уберечь от развития старческого слабоумия — деменции. Специалисты выяснили, что риск развития этого расстройства повышается, если человек одинок и не чувствует социальной поддержки. Короче, изоляция и нелюдимость никому не идут на пользу — так что хватит сидеть дома.

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Учёные из Университета Макгилла (Канада) изучили данные 530 000 пожилых людей, которые до этого участвовали в различных исследованиях старения. Причём проанализировали не только их болячки, но и образ жизни, социальную активность и её качество.

Выяснилось, что те, кто злоупотреблял алкоголем, курил или забивал на спорт, чаще были одинокими и чаще им ставили диагноз «деменция». Вредные привычки сами по себе несут риск нейродегенерации, но к ним людей обычно подталкивает то самое одиночество.