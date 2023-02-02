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2 часа назад

Популярный миф о связи сладостей и опасной болезни развеяли

Lenta.ru

Сахарный диабет первого или второго типа напрямую никак не связан со злоупотреблением сладостями и мучными продуктами. Этот и некоторые другие популярные мифы о распространенной болезни эндокринолог, доктор медицинских наук Валентин Фадеев развеял в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Популярный миф о связи сладостей и опасной болезни развеяли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фадеев объяснил, что сахарный диабет первого типа может развиться из-за абсолютного дефицита инсулина, который возникает из-за гибели вырабатывающих его клеток поджелудочной железы, основная причина диабета второго типа — ожирение. Врач отметил, что избыток сладкого и выпечки в рационе, конечно, приводит к лишнему весу, однако только этими продуктами список опасной для фигуры пищи не ограничивается. Ожирению также способствуют алкоголь, ультрапереработанное мясо, полуфабрикаты, фастфуд и любая жирная пища.

Не имеет ничего общего с действительностью утверждение, что сахарным диабетом можно заразиться, заявил эндокринолог. Это заболевание не инфекционной природы, и повышают риск его развития не вирусы и бактерии, а неправильный образ жизни и наследственная предрасположенность. Врач еще раз подчеркнул, что диабет второго типа может быть чаще всего спровоцирован ожирением.

80 процентов пациентов с сахарным диабетом имеют избыточный вес.

Также, по словам Фадеева, необходимо регулярно проверять уровень сахара в крови, особенно при наличии ожирения и наследственной предрасположенности. Врач предостерег: в большинстве случаев диабет второго типа протекает практически бессимптомно. Характерные признаки заболевания, как и осложнения, проявляются лишь в случае, если уровень сахара в крови повышен на протяжении длительного времени.

И наконец, последнее распространенное заблуждение, которое опроверг Фадеев, что женщинам с сахарным диабетом нельзя рожать.

Болезни и лекарства,Валентин Фадеев,
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