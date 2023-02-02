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49 минут назад

Полных россиян предупредили о риске развития смертельной болезни

Lenta.ru

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал о высоком риске развития онкологических заболеваний у людей с избыточным весом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Полных предупредили о риске развития смертельной болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявил, что полным людям необходимо сбросить вес, чтобы снизить вероятность развития смертельной болезни.

«Там в разы, на 80 процентов по многим локализациям люди с избыточным весом. Колоректальный рак — точно, поджелудочная железа — точно, пищевод — точно, желудок — во многом», — предупредил Каприн россиян.

Главный онколог Минздрава также утверждает, что подвижные люди болеют раком легкого в пять раз реже, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. По его мнению, это связано не только с непосредственной пользой физической активности и правильного питания, но и с тем, что такие люди чаще проходят диспансеризацию.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,Дмитрий Коробков,Минздрав РФ,
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