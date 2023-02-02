Полных предупредили о риске развития смертельной болезни

Главный онколог Минздрава также утверждает, что подвижные люди болеют раком легкого в пять раз реже, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. По его мнению, это связано не только с непосредственной пользой физической активности и правильного питания, но и с тем, что такие люди чаще проходят диспансеризацию.