Перечислены обследования, которые выявят рак на ранних стадиях

Рак до сих пор остаётся одной из самых страшных болезней, последние стадии которой практически невозможно вылечить. При этом, обнаружив болезнь в самом начале её развития, вы можете спасти себе жизнь. Врачи Ленинградского областного клинического онкологического диспансера рассказали, какие обследования нужно провести и какие анализы сдать для профилактики онкологии.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Специалисты заявили, что больше 90% случаев рака груди излечимы при обнаружении на ранней стадии. Неплохая мотивация проверяться чаще?

Видео дня

Начнём с одного из самых часто встречающихся онкозаболеваний в мире — рака лёгких. Для ранней диагностики этой страшной болезни людям, которые попадают в группу риска, стоит периодически делать рентген грудной клетки и низкодозную компьютерную томографию (КТ) грудной клетки.

Далее речь идёт об онкозаболеваниях органов ЖКТ. Для их профилактики врачи рекомендуют людям старше 50 лет каждые 5 лет делать УЗИ органов брюшной полости, а также гастроскопию и колоноскопию, а потом консультироваться у врача-онколога.

Чтобы предотвратить онкозаболевания кожи, достаточно самоосмотра. Если вдруг вы заметили какие-то изменения кожи или возникли странные новообразования, не откладывайте поход к врачу.

Мужчинам после 45 лет советуют раз в год исследовать кровь на простатический специфический антиген (ПСА), а после 50 лет ещё и раз в год ходить к урологу. Это поможет зафиксировать рак предстательной железы на ранней стадии.

Женщины с 35–40 лет должны регулярно ходить на осмотр к маммологу и раз в год делать УЗИ или маммографию. После 40 лет лучше выбирать второй вариант, сказали специалисты. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить рак молочной железы, который считается самым частым в мире.

После 30 лет раз в год дамам советуют сдавать мазок на онкоцитологию и приходить на консультацию к гинекологу. Тогда рак шейки матки можно выявить совсем рано.

А вот с другими видами раковых опухолей (мозга, ротовой полости, мочевого пузыря, почек, печени и т. д.) регулярные проверки не так эффективны, сказали врачи. Более того, иногда они приносят больше вреда, чем пользы. В любом случае в больницу стоит обращаться при любых тревожных симптомах.

Ранее онколог-радиолог Фостер Ласли назвал ранние признаки рака желудка. Это резкое снижение веса, ощущение кома в горле и отсутствие аппетита. Если у вас есть такие симптомы, лучше не затягивать и обратиться к врачу.