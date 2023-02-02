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30 минут назад

Перечислены обследования, которые выявят рак на ранних стадиях

Секрет Фирмы

Рак до сих пор остаётся одной из самых страшных болезней, последние стадии которой практически невозможно вылечить. При этом, обнаружив болезнь в самом начале её развития, вы можете спасти себе жизнь. Врачи Ленинградского областного клинического онкологического диспансера рассказали, какие обследования нужно провести и какие анализы сдать для профилактики онкологии.

Перечислены обследования, которые выявят рак на ранних стадиях
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Специалисты заявили, что больше 90% случаев рака груди излечимы при обнаружении на ранней стадии. Неплохая мотивация проверяться чаще?

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Начнём с одного из самых часто встречающихся онкозаболеваний в мире — рака лёгких. Для ранней диагностики этой страшной болезни людям, которые попадают в группу риска, стоит периодически делать рентген грудной клетки и низкодозную компьютерную томографию (КТ) грудной клетки.

Далее речь идёт об онкозаболеваниях органов ЖКТ. Для их профилактики врачи рекомендуют людям старше 50 лет каждые 5 лет делать УЗИ органов брюшной полости, а также гастроскопию и колоноскопию, а потом консультироваться у врача-онколога.

Чтобы предотвратить онкозаболевания кожи, достаточно самоосмотра. Если вдруг вы заметили какие-то изменения кожи или возникли странные новообразования, не откладывайте поход к врачу.

Мужчинам после 45 лет советуют раз в год исследовать кровь на простатический специфический антиген (ПСА), а после 50 лет ещё и раз в год ходить к урологу. Это поможет зафиксировать рак предстательной железы на ранней стадии.

Женщины с 35–40 лет должны регулярно ходить на осмотр к маммологу и раз в год делать УЗИ или маммографию. После 40 лет лучше выбирать второй вариант, сказали специалисты. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить рак молочной железы, который считается самым частым в мире.

После 30 лет раз в год дамам советуют сдавать мазок на онкоцитологию и приходить на консультацию к гинекологу. Тогда рак шейки матки можно выявить совсем рано.

А вот с другими видами раковых опухолей (мозга, ротовой полости, мочевого пузыря, почек, печени и т. д.) регулярные проверки не так эффективны, сказали врачи. Более того, иногда они приносят больше вреда, чем пользы. В любом случае в больницу стоит обращаться при любых тревожных симптомах.

Ранее онколог-радиолог Фостер Ласли назвал ранние признаки рака желудка. Это резкое снижение веса, ощущение кома в горле и отсутствие аппетита. Если у вас есть такие симптомы, лучше не затягивать и обратиться к врачу.

Рак желудка находится на 6-м месте по частоте встречаемости в России среди всех онкобольных и на 4-м месте у мужчин. Если болезнь выявить на ранней стадии, шанс на излечение составляет 90%.

Болезни и лекарства,
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