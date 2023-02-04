"Чувствую себя классно, но у меня рак"

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По данным Международного агентства по изучению этой болезни (IARC), в мире ежегодно диагностируется около 20 миллионов новых случаев онкологии.

Фото: m24.ru m24.ru

Рассказываем истории москвичей, которые успешно преодолели это заболевание.

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"Какой еще рак, я хочу в Париж!"

Журналист Анна Тарубарова узнала о своем диагнозе "рак молочной железы" (РМЖ) летом 2020 года. Заключение было поставлено не сразу – сначала врачи подозревали у нее обычную фиброаденому в груди, которая должна была рассосаться сама по себе. Но этого не произошло. "Мне сделали пункцию. Она показала, что у меня есть атипичные клетки. То есть минимальная подготовка к тому, что это может быть зло, была. Следом была биопсия. И когда я ожидала ее результатов, то каждый день судорожно открывала свою медицинскую карту", – рассказала журналист.

Девушка хорошо помнит вечер, когда пришел диагноз. Анна признается, что ночь перед визитом к врачу была тяжелой. Казалось, что драгоценное время, которое можно потратить на лечение, уходит. Но это был единственный раз, когда девушка позволила себе слабину. "У меня не было слез, шока, истерики, мыслей "за что мне это", потому что я человек достаточно закаленный непростыми ситуациями в жизни. Поэтому я понимала, что снова придется приложить усилия. Я знала, что сделаю все возможное, чтобы преодолеть и это", – рассказала девушка.

Во время лечения Анна прошла 16 курсов химиотерапии. Затем последовала операция по удалению груди, а через девять месяцев девушке поставили импланты. И даже такие хирургические вмешательства не выбили ее из колеи.

"У меня ни секунды не было мысли о том, какая я безобразная. Наоборот, я стала еще больше любить свое тело. Оно перенесло столько боли и вынесло это. А через месяц после установки имплантов я уже полетела "обмывать" свою новую грудь в Красном море", – вспоминает Анна.

Еще одна вещь, которая не позволяла унывать во время тяжелого лечения, – поддержка друзей и близких. Во время лечения Анна начала активно вести блог, знакомиться с другими онкопациентами. Тогда пришла в голову идея запустить проект "Глупые, но важные вопросы", где врачи и психологи в прямом эфире отвечают на вопросы о РМЖ.

Девушка считает, что людям, которые только что узнали, что у них рак, важно помнить о своей силе. "Мне очень нравится фраза, которая стала для меня девизом: "Ты никогда не узнаешь, насколько силен, пока твоя сила не станет единственным выбором". В случае с онкологическим заболеванием ты реально начинаешь узнавать, насколько ты силен", – добавила Анна.

Сейчас журналист продолжает просветительскую деятельность, чтобы облегчить жизнь онкопациентов.

"Стала больше любить эту жизнь"

Осенью 2020 года предприниматель Елена Курылева, стоя под душем, почувствовала у себя уплотнение в груди размером с горошину. Промелькнула мысль "надо бы провериться у врача". После многочисленных обследований выяснилось, что эта горошина – тройной негативный рак молочной железы.

"Первое время все было как в тумане. Но при этом никакого страха, а скорее принятие. Я подумала, что нужно пройти этот квест", – сказала она.

Елене сначала удалили злокачественное образование, а затем она прошла курс химии. После этого последовала лучевая терапия – чтобы снизить риск рецидива. Женщина признается, что сделала все возможное, чтобы ее жизнь во время лечения оставалась прежней. Единственное, что сильно беспокоило женщину в тот момент, – выпадение волос после химиотерапии.

"У меня вылезли все волосы, брови, ресницы, а я всегда хотела красиво выглядеть. Смешно, когда у тебя такое заболевание, а ты думаешь только о волосах. Стала носить парик – оказалось, что это удобно! Не надо причесываться, просто надел и пошел", – говорит Елена.

По ее словам, многие из знакомых ни о чем не догадывались.

"Когда сняла парик и ходила с короткой прической, знакомые восхищались, как я смогла так кардинально изменить имидж", – вспомнила она.

Но поменялась не только прическа: взгляды на жизнь тоже пришлось пересмотреть. "Что бы я сказала человеку, который только узнал о своем диагнозе? Не паниковать. Моя знакомая назвала меня героиней. Она сказала, что, если бы у нее был такой диагноз, она бы неделями рыдала и никуда бы не выходила. Тогда я ответила, что слезами и паникой тут точно не поможешь", – порекомендовала женщина.

По словам Елены, еще одна мысль, которая должна поддерживать человека, – это понимание, что медицина XXI века находится на высоком уровне и всегда есть шанс на излечение.

"Представить себя персонажем игры"

Для психолога-консультанта Марины Кочетковой диагноз "рак шейки матки", поставленный летом 2019 года, и последующее лечение стали поворотным пунктом: после этого жизнь изменилась на 180 градусов. Пришлось многое пересмотреть – от цвета волос до профессии. Начиналось все банально: неприятные симптомы, стандартный поход к врачу, небольшая операция по женской части, подозрительные результаты и окончательный диагноз. Марина признается, что испытала шок, когда увидела диагноз.

"Никто из моих близких никогда не болел раком, мне казалось, что это что-то ужасное. А так как я родилась в 1980-х, когда об онкологии было мало что известно, сразу всплыла картинка несчастных умирающих с платками на голове", – рассказала она.

Лечение заняло полгода. За это время Марина пережила курсы химии, операцию, лучевую терапию.

"Самое сложное в этом – незнание того, что будет дальше, как проходит каждая процедура. Именно поэтому я начала свой блог, где описывала ощущения. Для меня это было важно", – добавила она.

Во время лечения Марина отвлекалась творчеством, спортом, читала, а главное – пошла учиться на психолога. "Я прошла курсы равного консультанта. Это когда бывшие онкопациенты оказывают психологическую помощь тем, кто только узнал о диагнозе. Когда стали приходить слова благодарности и положительные отзывы о моей работе, я поняла, что психология – это мое, поступила в университет", – вспоминает она.

Марина, как никто другой, знает, что нужно сказать тем, кто только узнал свой онкостатус. И еще очень важный момент – от начала постановки диагноза и начала лечения нужно просто жить. Не выживать, не мучиться, а жить, считает Марина.

"Меня во время лечения жутко бесила фраза: "Надо понять, для чего тебе дана эта болезнь". А потом поняла: может быть, действительно в ней есть смысл? Я переоценила все блага, поняла, что жить – это уже счастье. И те вещи, о которых я сокрушалась, не стоят вообще ничего", – призналась москвичка.