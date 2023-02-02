Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
42 минуты назад

Медики объяснили, как предотвратить появление деменции

Газета.Ruиещё 1

Налаживание социальных связей — наиболее простой способ снизить риски развития деменции, считают ученые из Университета Макгилла. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Медики объяснили, как предотвратить появление деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты изучили данные 530 тыс. пожилых людей, которые участвовали в различных исследованиях старения. Данные содержали информацию не только о состоянии здоровья испытуемых, но и об их образе жизни, количестве социальных взаимодействий и их качестве.

Как оказалось, люди, которые больше курили, чрезмерно употребляли алкоголь, испытывали нарушения сна и не занимались спортом — все известные факторы риска нейродегенерации — чаще были одинокими и лишенными социальной поддержки от других людей. По словам исследователей, дело в том, что именно чувство одиночества склоняет людей к курению, алкоголизму и другим факторам, которые повышают риск развития деменции.

«Появляется все больше доказательств того, что социальная изоляция связана с повышенным риском деменции. Нам легче избавиться от социальной изоляции, чем от каких-либо генетических предрасположенностей. Поэтому в целях профилактики деменции и других нейродегенеративных заболеваний необходимо вести активную социальную жизнь», – заключили исследователи.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители