Медики объяснили, как предотвратить появление деменции

Специалисты изучили данные 530 тыс. пожилых людей, которые участвовали в различных исследованиях старения. Данные содержали информацию не только о состоянии здоровья испытуемых, но и об их образе жизни, количестве социальных взаимодействий и их качестве.

Как оказалось, люди, которые больше курили, чрезмерно употребляли алкоголь, испытывали нарушения сна и не занимались спортом — все известные факторы риска нейродегенерации — чаще были одинокими и лишенными социальной поддержки от других людей. По словам исследователей, дело в том, что именно чувство одиночества склоняет людей к курению, алкоголизму и другим факторам, которые повышают риск развития деменции.