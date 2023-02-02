Медики объяснили, как предотвратить появление деменции

Налаживание социальных связей — наиболее простой способ снизить риски развития деменции, считают ученые из Университета Макгилла. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале PLOS ONE.
Специалисты изучили данные 530 тыс. пожилых людей, которые участвовали в различных исследованиях старения. Данные содержали информацию не только о состоянии здоровья испытуемых, но и об их образе жизни, количестве социальных взаимодействий и их качестве.
Как оказалось, люди, которые больше курили, чрезмерно употребляли алкоголь, испытывали нарушения сна и не занимались спортом — все известные факторы риска нейродегенерации — чаще были одинокими и лишенными социальной поддержки от других людей. По словам исследователей, дело в том, что именно чувство одиночества склоняет людей к курению, алкоголизму и другим факторам, которые повышают риск развития деменции.
«Появляется все больше доказательств того, что социальная изоляция связана с повышенным риском деменции. Нам легче избавиться от социальной изоляции, чем от каких-либо генетических предрасположенностей. Поэтому в целях профилактики деменции и других нейродегенеративных заболеваний необходимо вести активную социальную жизнь», – заключили исследователи.