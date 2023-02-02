Можно ли употреблять алкоголь при приеме кардиопрепаратов

Пропускать прием плановых кардиопрепаратов нельзя, даже если предстоит употребление алкоголя. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко.

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Она напомнила, что, если врач назначил лекарства на регулярной основе, даже однократный перерыв в приеме может привести к опасным последствиям.

При этом эксперт предупредила и о тяжелых побочных эффектах, которые могут последовать при сочетании спиртного с препаратом.

"Есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта", – пояснила врач.

Из-за употребления спиртного на фоне приема кардиопрепаратов может чрезмерно повыситься или понизиться артериальное давление, возникнуть аритмия и даже развиться инсульт или инфаркт.

Ольга Стойко – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Все эти тяжелые последствия развиваются обычно при чрезмерном употреблении алкоголя, отметила кардиолог. Поэтому надо соблюдать меру.

"Если предстоит праздничное событие, я, как правило, разрешаю своим пациентам выпить один бокал вина. Но продолжать принимать плановые кардиопрепараты они должны обязательно", – подчеркнула врач.