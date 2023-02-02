Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
4 часа назад

Врач объяснила, можно ли употреблять алкоголь при приеме кардиопрепаратов

Москва24

Пропускать прием плановых кардиопрепаратов нельзя, даже если предстоит употребление алкоголя. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко.

Можно ли употреблять алкоголь при приеме кардиопрепаратов
Фото: М24М24

Она напомнила, что, если врач назначил лекарства на регулярной основе, даже однократный перерыв в приеме может привести к опасным последствиям.

При этом эксперт предупредила и о тяжелых побочных эффектах, которые могут последовать при сочетании спиртного с препаратом.

"Есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта", – пояснила врач.

Из-за употребления спиртного на фоне приема кардиопрепаратов может чрезмерно повыситься или понизиться артериальное давление, возникнуть аритмия и даже развиться инсульт или инфаркт.

Ольга Стойко – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Все эти тяжелые последствия развиваются обычно при чрезмерном употреблении алкоголя, отметила кардиолог. Поэтому надо соблюдать меру.

"Если предстоит праздничное событие, я, как правило, разрешаю своим пациентам выпить один бокал вина. Но продолжать принимать плановые кардиопрепараты они должны обязательно", – подчеркнула врач.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что при высоком пульсе нельзя пить кофе и крепкий чай. Также сердечный ритм нарушают курение и алкоголь. Врач напомнил, что, если пульс добрался до высоких значений (больше 90 в состоянии покоя), необходимо вызвать скорую помощь, а не заниматься самолечением.

Болезни и лекарства,Юрий Серебрянский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители