Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян отказаться от посещения бани и употребления крепких напитков при ОРВИ и гриппе.

В беседе с журналистами российский медик отметил, что частой ошибкой при появлении первых признаков данных недугов является употребление алкоголя, например водки или перцовки. По словам эксперта, это может привести к более тяжелому течению болезни, а также к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбообразованию. Об этом пишет издание URA.RU.

– Самая главная ошибка, когда начинается температура или простуда, это начинают пить алкоголь, что очень сильно усугубляет состояние свертывающей системы крови, – цитирует СМИ врача.

Следующей ошибкой во время гриппа и ОРВИ Болибок назвал посещение бани или купание в горячей ванне. Он объяснил, что во время болезни организм работает с перегрузкой, а дополнительный нагрев может сделать ситуацию хуже.

Также иммунолог посоветовал не принимать лишние препараты, так как они только вредят организму.