Россиянам рассказали о самой опасной аллергии

Гормон стресса кортизол ускоряет иммунную реакцию нервной системы на аллергены, что может стать причиной дерматита, псориаза или крапивницы. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на кандидата медицинских наук Алексея Проценко.

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Такой тип аллергии вызывает сильный зуд у заболевшего, объяснил эксперт.

"На этом фоне может развиться гиперчувствительная реакция организма на разные раздражители, в том числе на холод. Это состояние может развиться на фоне перенесенных инфекций и стать потенциально опасным", – отметил врач.

По его словам, вылечить подобное заболевание достаточно тяжело в связи с невозможностью убрать аллерген, вызывающий реакцию. Закалять организм в этом случае бесполезно. Для лучшей диагностики необходимо выявить другие возможные причины аллергии. Проценко рекомендовал сразу же обратиться к специалисту при обнаружении зуда.