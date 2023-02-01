Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали о самой опасной аллергии

Москва24иещё 2

Гормон стресса кортизол ускоряет иммунную реакцию нервной системы на аллергены, что может стать причиной дерматита, псориаза или крапивницы. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на кандидата медицинских наук Алексея Проценко.

Россиянам рассказали о самой опасной аллергии
Фото: M24.ruM24.ru

Такой тип аллергии вызывает сильный зуд у заболевшего, объяснил эксперт.

"На этом фоне может развиться гиперчувствительная реакция организма на разные раздражители, в том числе на холод. Это состояние может развиться на фоне перенесенных инфекций и стать потенциально опасным", – отметил врач.

По его словам, вылечить подобное заболевание достаточно тяжело в связи с невозможностью убрать аллерген, вызывающий реакцию. Закалять организм в этом случае бесполезно. Для лучшей диагностики необходимо выявить другие возможные причины аллергии. Проценко рекомендовал сразу же обратиться к специалисту при обнаружении зуда.

Аллергия также может привести к отеку Квинке – патологической реакции, которая проявляет на бровях, губах и шее. При самых тяжелых вариациях у человека может произойти анафилактический шок.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители