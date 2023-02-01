Названы главные правила профилактики простатита

Простатит – наиболее распространенная урологическая патология, характеризующаяся воспалительным процессом в ткани предстательной железы. Простатит может быть острым или хроническим, в зависимости от выраженности симптомов.
В России, по данным отечественных ученых, хроническим простатитом страдает от 8 до 35% мужчин в возрасте 20-40 лет, а в мире, согласно последним эпидемиологическим данным, заболевание встречается у 2,5-16,0% мужчин.
По словам врача-уролога Гебека Абуева, симптомами простатита могут быть: тянущая боль (в области промежности, мошонки, надлобковой области, полового члена, заднего прохода), учащенное и затрудненное мочеиспускание, рези и жжение при мочеиспускании, а при остром процессе может повышаться температура тела или возникнуть острая задержка мочеиспускания.
Чтобы предотвратить развитие простатита и переход заболевания в хроническую форму, необходимо соблюдать меры профилактики.
Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. По словам специалиста, иногда простатит может возникнуть из-за малого количества принимаемой жидкости. Условно-патогенная флора, находящаяся в мочевыводящих путях, концентрируется в моче, что повышает риск инфекции.
Важно также поддерживать здоровый вес. По данным исследований, избыточный вес повышает риск развития простатит в 2 раза. Попробуйте сбросить лишние килограммы, соблюдая здоровую диету, ведя активный образ жизни и высыпаясь.
Если вы заметили, что ходите в туалет чаще, чем обычно или испытываете боль в промежности, половых органах или при мочеиспускании, это может быть признаком того, что предстательная железа воспалена. Любой из этих признаков и симптомов является веской причиной для обращения к врачу.