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1 час назад

Названы главные правила профилактики простатита

Диана Товсепова
Абуев Гебек Газихмаевичэксперт

Простатит – наиболее распространенная урологическая патология, характеризующаяся воспалительным процессом в ткани предстательной железы. Простатит может быть острым или хроническим, в зависимости от выраженности симптомов.

Названы главные правила профилактики простатита
Фото: pxhere.compxhere.com

В России, по данным отечественных ученых, хроническим простатитом страдает от 8 до 35% мужчин в возрасте 20-40 лет, а в мире, согласно последним эпидемиологическим данным, заболевание встречается у 2,5-16,0% мужчин.

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По словам врача-уролога Гебека Абуева, симптомами простатита могут быть: тянущая боль (в области промежности, мошонки, надлобковой области, полового члена, заднего прохода), учащенное и затрудненное мочеиспускание, рези и жжение при мочеиспускании, а при остром процессе может повышаться температура тела или возникнуть острая задержка мочеиспускания.

Чтобы предотвратить развитие простатита и переход заболевания в хроническую форму, необходимо соблюдать меры профилактики.

- Соблюдайте гигиену. Держите половой член и область вокруг него в чистоте, чтобы предотвратить инфекцию.

- Разминайтесь. Когда Вы сидите в течение длительного времени, это может привести к замедлению кровоснабжения в органах малого таза. Старайтесь избегать длительных поездок на велосипеде и слишком долгого положения сидя.

- Будьте физически активными. Выделите время для физических упражнений, по крайней мере, три раза в неделю. Совершите прогулку по парку, растянитесь, сходите в спортзал на кардиотренировку — просто двигайтесь.
Абуев Гебек Газихмаевич
Абуев Гебек ГазихмаевичВрач-уролог сети клиник "Семейная"

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. По словам специалиста, иногда простатит может возникнуть из-за малого количества принимаемой жидкости. Условно-патогенная флора, находящаяся в мочевыводящих путях, концентрируется в моче, что повышает риск инфекции.

Важно также поддерживать здоровый вес. По данным исследований, избыточный вес повышает риск развития простатит в 2 раза. Попробуйте сбросить лишние килограммы, соблюдая здоровую диету, ведя активный образ жизни и высыпаясь.

- Ешьте больше фруктов и овощей. Они богаты питательными веществами, которые помогут сохранить ваше тело здоровым и помочь вам бороться с инфекционными и воспалительными процессами.

- Практикуйте безопасный секс. В некоторых случаях простатит вызывается инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Если у Вас нет постоянного полового партнера, используйте средства барьерной контрацепции.
Абуев Гебек Газихмаевич
Абуев Гебек ГазихмаевичВрач-уролог сети клиник "Семейная"

Если вы заметили, что ходите в туалет чаще, чем обычно или испытываете боль в промежности, половых органах или при мочеиспускании, это может быть признаком того, что предстательная железа воспалена. Любой из этих признаков и симптомов является веской причиной для обращения к врачу.

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