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3 часа назад

Нарколог Холдин: Безалкогольное пиво может вызвать ожирение и стать причиной диабета

runews24.ruиещё 2

Безалкогольное пиво, хоть и содержит в своем составе минимальное количество спирта, все же не столь безвредно, как считалось ранее. Так, по словам психиатра-нарколога, главного внештатного специалиста Минздрава Московской области Виталия Холдина, злоупотребление этим напитком может привести к нежелательным последствиям.

Врач: безалкогольное пиво может вызвать ожирение и диабет
Фото: Runews24Runews24

Все дело в содержащемся в безалкогольном пиве спирте - около 0,5–1%. Однако большинство считают, что его там вовсе нет, поэтому выпивает сразу несколько банок. Это приводит к повышению концентрации алкоголя в организме, что плохо сказывается на работе печени, почек и других органов.

Кроме того, такой напиток довольно калорийный, поэтому может вызвать проблемы с лишним весом, напоминает специалист. Помимо этого легкоусваиваемый углевод, содержащийся в пиве, вызывает скачок сахара в крови, что чревато возникновением диабета, уверяет Холдин.

Болезни и лекарства,
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