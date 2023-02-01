Врач: безалкогольное пиво может вызвать ожирение и диабет

Безалкогольное пиво, хоть и содержит в своем составе минимальное количество спирта, все же не столь безвредно, как считалось ранее. Так, по словам психиатра-нарколога, главного внештатного специалиста Минздрава Московской области Виталия Холдина, злоупотребление этим напитком может привести к нежелательным последствиям.

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Все дело в содержащемся в безалкогольном пиве спирте - около 0,5–1%. Однако большинство считают, что его там вовсе нет, поэтому выпивает сразу несколько банок. Это приводит к повышению концентрации алкоголя в организме, что плохо сказывается на работе печени, почек и других органов.