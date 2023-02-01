Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
3 часа назад

Найдена новая причина развития рака молочной железы

Российская Газета

Ученые Белгородского государственного университета выявили ранее неизвестные генетические факторы, способствующие развитию рака молочной железы. Их исследование позволит определить группы риска и сделать профилактику заболевания более эффективной, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобрнауки РФ.

Найдена новая причина развития рака молочной железы
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Рак груди - одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в мире выявляют порядка двух миллионов пациенток с таким диагнозом. На его долю приходится более 15 процентов женской смертности.

- Колоссальное значение в борьбе с заболеванием имеет выявление генетических факторов риска возникновения заболевания. Однако более 40 процентов их пока неизвестны, - рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин БелГУ профессор Михаил Чурносов.

Белгородские ученые проверили, влияет ли на риск появления злокачественных новообразований полиморфизм генов матриксных металлопротеиназ (MMP). Были изучены данные 358 пациенток с диагностированным раком молочной железы и 746 здоровых женщин, проходивших обследование в белгородских клиниках.

- Нам удалось установить роль полиморфизма гена MMP в возникновении рака молочной железы. Два локуса показали защитный эффект при развитии заболевания, одиннадцать гаплотипов шести полиморфизмов гена MMP9 связаны с риском возникновения рака груди, выявлено тринадцать моделей межгенных взаимодействий, ассоциированных с раком молочной железы, - рассказал Чурносов.

Установленная связь между генетическим разнообразием ММР и онкологическим заболеванием можно использовать для прогнозирования и профилактики рака. Ранее ученые показали связь полиморфизма этих генов с развитием гипертонической и язвенной болезней, глаукомы.

Болезни и лекарства,Минобрнауки России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители