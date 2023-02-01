Найдена новая причина развития рака молочной железы

Ученые Белгородского государственного университета выявили ранее неизвестные генетические факторы, способствующие развитию рака молочной железы. Их исследование позволит определить группы риска и сделать профилактику заболевания более эффективной, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобрнауки РФ.

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Рак груди - одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в мире выявляют порядка двух миллионов пациенток с таким диагнозом. На его долю приходится более 15 процентов женской смертности.

- Колоссальное значение в борьбе с заболеванием имеет выявление генетических факторов риска возникновения заболевания. Однако более 40 процентов их пока неизвестны, - рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин БелГУ профессор Михаил Чурносов.

Белгородские ученые проверили, влияет ли на риск появления злокачественных новообразований полиморфизм генов матриксных металлопротеиназ (MMP). Были изучены данные 358 пациенток с диагностированным раком молочной железы и 746 здоровых женщин, проходивших обследование в белгородских клиниках.

- Нам удалось установить роль полиморфизма гена MMP в возникновении рака молочной железы. Два локуса показали защитный эффект при развитии заболевания, одиннадцать гаплотипов шести полиморфизмов гена MMP9 связаны с риском возникновения рака груди, выявлено тринадцать моделей межгенных взаимодействий, ассоциированных с раком молочной железы, - рассказал Чурносов.