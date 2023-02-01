Йод, анальгин и ибупрофен могут исчезнуть с аптечных полок

Межведомственная комиссия Министерства здравоохранения включила в список дефицитных препаратов 86 позиций. По заявлению ведомства, в перечнь включены те препараты, в отношении которых будут приниматься определенные меры, сообщает PRIMPRESS.

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Так, в перечень попали такие препараты, как аспирин, анальгин, ибупрофен, активированный уголь, перекись водорода и другие распространенные препараты.

Из 86 препаратов в отношении 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022.