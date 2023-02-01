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2 часа назад

Пришел тот самый грипп: Три опасные ошибки, которые многие делают в первый день лечения

Российская Газета

Лекарства нужны для устранения симптомов, а не для предотвращения их появления. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов объяснил, как нужно действовать, если вы заразились гриппом.

3 опасные ошибки, которые многие делают в первый день лечения
Фото: Российская газетаРоссийская газета

По словам специалиста, в первые сутки после появления симптомов при гриппе эффективны ингибиторы нейраминидазы. Кроме того, важно промывать нос, пить больше жидкости, увлажнять воздух (чтобы облегчить отхождение мокроты при кашле).

При этом есть ряд ошибок, которые многие совершают уже в первые дни лечения.

"Принимать по таблетке трижды в день или по другому, заранее запланированному графику, не нужно", - отметил врач в Telegram, добавив, что, "если температура сильно повысилась или заболела голова, нужно выпить лекарства, чтобы ее снизить".

Незачем глотать очередную таблетку "для профилактики", если температура не повышается повторно, и голова перестала болеть. Едва ли это положительно скажется на состоянии организма.

"Исключение составляют сосудосуживающие капли при гриппе и ОРВИ у детей. Им они нужны всегда, чтобы не воспалилось ухо", - подчеркнул специалист.

Также многие опасаются использовать сосудосуживающие капли в нос. Однако в ситуации, когда из-за насморка сложно дышать, терпеть не нужно - используйте капли.

Ранее главный клинический фармаколог столицы, доктор медицинских наук, профессор Марина Журавлева объяснила, почему совместный прием лекарств от аллергии и сиропа от кашля является ошибкой, которая может повлечь серьезные последствия.

Среди симптомов гриппа и ОРВИ, при которых нужно остаться дома и избегать контактов с людьми, названы высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головные боли, которые могут сопровождаться слабостью, потерей аппетита, ознобом. Незамедлительно обратиться к специалистом следует, если наблюдаются затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости, внезапное головокружение, спутанность сознания.

Болезни и лекарства,Марина Журавлева,
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