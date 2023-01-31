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1 час назад

Врач рассказала о причинах развития дальтонизма

Парламентская газетаиещё 1

Цветовая слепота может быть связана с мутацией генов и передаваться по наследству или появиться вследствие травмы. О патологии рассказала врач-офтальмолог Мария Богомолова.

Врач рассказала о причинах развития дальтонизма
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Люди с дальтонизмом не видят синий, красный или зеленый цвета и их сочетания, в тяжелых случаях — весь цветовой спектр, объяснила специалист. Цветовая слепота как врожденное нарушение наиболее выражена при мутации в половой Х хромосоме и проявляется у мужчин.

Приобретенный дальтонизм, по словам Богомоловой, связан с заболеваниями сетчатки и зрительного нерва, может стать следствием травмы головного мозга, проявиться при болезни Альцгеймера.

«Многие дальтоники не знают о своем состоянии, часто диагноз ставится при обследовании на водительские права, право на ношение оружия или постановке на воинский учет», — приводит слова врача «Тульская служба новостей».

Болезни и лекарства,Мария Богомолова,
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