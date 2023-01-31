Врач рассказала о причинах развития дальтонизма

Цветовая слепота может быть связана с мутацией генов и передаваться по наследству или появиться вследствие травмы. О патологии рассказала врач-офтальмолог Мария Богомолова .

Люди с дальтонизмом не видят синий, красный или зеленый цвета и их сочетания, в тяжелых случаях — весь цветовой спектр, объяснила специалист. Цветовая слепота как врожденное нарушение наиболее выражена при мутации в половой Х хромосоме и проявляется у мужчин.