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2 часа назад

Врач предостерегла от самостоятельного приема витамина D

Парламентская газета

Витамин D способствует удержанию и поддержанию нормального уровня кальция в крови, но перед тем, как начать его употреблять, лучше сдать анализ крови, чтобы врач мог подобрать необходимую для организма норму. Совет дала врач-уролог, андролог Ирина Гусарова.

Врач предостерегла от самостоятельного приема витамина D
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам специалиста, витамин D может также стать неспецифической профилактикой кальциевых камней, мочекаменной болезни. Препарат рекомендуется принимать после посещения врача, поскольку у некоторых пациентов присутствуют особенности метаболизма этого витамина.

«Чтобы подобрать норму в том или ином случае, нужны анализы. Особенно если мы хотим что-то вылечить, добиться какого-то конкретного клинического эффекта в полном объеме. К приему витаминов тоже надо относиться более обдуманно», — приводит слова Гусаровой «Общественная служба новостей».

При этом предшественник активного метаболита D, витамин D3, можно принимать без назначения. Он подходит для профилактики либо лечения дефицита витамина D, подытожила врач.

Болезни и лекарства,
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