Врач предостерегла от самостоятельного приема витамина D

Витамин D способствует удержанию и поддержанию нормального уровня кальция в крови, но перед тем, как начать его употреблять, лучше сдать анализ крови, чтобы врач мог подобрать необходимую для организма норму. Совет дала врач-уролог, андролог Ирина Гусарова.

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По словам специалиста, витамин D может также стать неспецифической профилактикой кальциевых камней, мочекаменной болезни. Препарат рекомендуется принимать после посещения врача, поскольку у некоторых пациентов присутствуют особенности метаболизма этого витамина.

«Чтобы подобрать норму в том или ином случае, нужны анализы. Особенно если мы хотим что-то вылечить, добиться какого-то конкретного клинического эффекта в полном объеме. К приему витаминов тоже надо относиться более обдуманно», — приводит слова Гусаровой «Общественная служба новостей».