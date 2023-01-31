Врач ответил, сколько раз в год допустимо болеть ОРВИ

Простудные заболевания многие не воспринимают всерьёз: считается, что острыми респираторными инфекциями болеть нормально – и многие даже не обращаются к врачу. На самом деле, вопрос требует внимания: слишком частые ОРВИ могут говорить о сбоях в работе организма, которые может выявить только врач.

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Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» ответил – сколько раз в год допустимо болеть ОРВИ, и что нужно делать при слишком частых простудах.

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Считается, что для детей старше 6 лет и взрослых болеть острой респираторной инфекцией 4 раза в год и более – это часто. Но здесь важно ещё правильно считать: иногда люди воспринимают затяжное заболевание или осложнения как новый эпизод.

В случае, если человек, действительно, болеет чаще, ему имеет смысл сдать анализы.

В общем анализе крови оценивается общее количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула. Так, неоднократно выявляемая лейкопения может быть маркером «сниженного» иммунного ответа, способствующего развитию заболевания.

Общий анализ мочи необходим для исключения хронического воспалительного процесса в мочевыводящей системе. Любой очаг хронической инфекции – фактор риска для частых респираторных инфекций.

В биохимических показателях важен С-реактивный белок, который даёт информацию о наличии или отсутствии бактериального воспалительного процесса в организме. Анти-О-стрептолизин (АСЛ-О) поможет заподозрить хронический очаг инфекции, вызванный пиогенным стрептококком. При наличии очага в носоглотке имеет смысл сдать посев на микрофлору из данной зоны.

Общие рекомендации при частых простудах сводятся к увеличению продолжительности сна (7-9 часов), нормализации питания, избеганию стрессов и закаливанию организма по инструкциям специалистов.

Чего точно не стоит делать – принимать иммуностимуляторы, иммуномодуляторы и пр. Подобного рода терапия, предназначающаяся для коррекции иммунного ответа, должна назначаться строго врачом, в противном случае возникает риск аутоиммунных заболеваний.

С природными средствами также следует быть осторожными: головка чеснока может и спасёт на время от респираторных инфекций, но точно повредит слизистую желудка – приводит пример инфекционист.