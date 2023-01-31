Может ли стресс спровоцировать развитие онкологии

Многие склонны связывать процесс образования раковой опухоли со стрессовыми факторами. Эксперты в интервью MIR24.TV рассказали, действительно ли существует такая взаимосвязь или нам просто хочется найти «виновника» там, где сложно вычленить объективную причину.

Взаимосвязь не выявлена, но не исключена

«В данный момент, по результатам многолетних исследований, роль стрессовых факторов в образовании злокачественных опухолей не доказана. Так же как не найдена взаимосвязь между развитием рака и социальным статусом, например, – говорит онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. – Тем не менее нельзя не принять во внимание тот факт, что подавляющее большинство наших пациентов отмечают, что за какой-то период до постановки диагноза они долгое время находились в стрессовом состоянии. Это могли быть переживания, связанные с внутрисемейными отношениями, конфликтами на работе, недопониманием, невысказанными обидами и т.д. То есть можно сказать, что очень многие пациенты испытывали стресс, даже депрессию перед постановкой диагноза».

По словам онколога, возможно, существуют какие-то механизмы, запускающие более сложные процессы в нашем организме, связанные со стрессом, которые еще не до конца изучены.

«Известно, что стресс оказывает на человека негативное влияние. У него снижены защитные резервы. Он чаще болеет простудными заболеваниями, у него нарушаются циркадные ритмы, изменяется обмен веществ в организме. Сам по себе стресс может приводить к развитию психосоматических заболеваний. Поскольку в организме человека каждый день образуется огромное количество клеток с мутациями на уровне ДНК, которые и приводят к развитию рака, возможно, стресс, снижая защитные силы, способствует тому, что иммунитет начинает менее эффективно бороться с «врагами», – объясняет специалист.

Как говорит Павел Копосов, ученые регулярно проводят исследования, и сейчас уже удалось добиться огромного прогресса в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний даже по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Однако наука до сих пор не выявила прямых факторов, которые бы говорили, что именно является причиной образования раковой опухоли в том или ином случае.

«То есть мы до сих пор не можем сказать, что именно такой фактор приводит к развитию рака, а вот этот не приводит. Если нам удастся найти ответ на этот вопрос, то, безусловно, мы могли бы предупредить развитие злокачественных опухолей у 90% пациентов, – говорит врач. – Но замечено, что люди, которые находятся в депрессии или стрессовом состоянии, чаще обращаются к врачам по поводу различных недомоганий. И это позволяет находить у них злокачественные опухоли на ранних стадиях. Поэтому можно рассматривать стресс не как причину онкологии, а как механизм раннего выявления болезней, как сигнал о том, что надо обследоваться».

При каких условиях стресс может привести к онкологии?

У медицинского сообщества действительно нет единого мнения, вызывает ли стресс онкологию, но психологи и онкопсихологи, которые глубоко изучают психосоматику, едины во мнении – связь между сильным и длительным стрессом и онкологией прямая. Об этом рассказала психолог Клиники интегративной медицины Дмитрия Раевского Ирина Кузютина.

«Несомненно, стресс бывает разный, стресс – это нормальная комплексная реакция и она помогает нам справляться с жизненными ситуациями, увеличивает ресурс организма, – говорит специалист. – Но если стресс сильный и затяжной – так называемый дистресс, когда организм не в силах справиться с ситуацией, то ресурсы истощаются и нарушается здоровье».

Что же это за дистресс, который может привести к онкологии? По словам Ирины Кузютиной, он соответствует трем критериям. Во-первых, стрессовый фактор всегда является неожиданностью для человека (например, неожиданное увольнение, внезапная потеря финансов), второй критерий – стрессор является драматичным не для всех, а именно для него (смерть родственника, разрыв отношений, потеря работы, жилья и т.д.), и третий критерий – изолированность, когда это происходит только у него и нет возможности с кем-то обсудить случившееся, вместе пережить. Например, к таким стрессам может относиться изнасилование, потеря ребенка, побои от мужа и т.д.

Если хотя бы один критерий отсутствует, раковая опухоль не появится. Почему? Здесь задействован механизм стресса, важно его разобрать, говорит психолог.

«Проследим цепочку воздействия. Возникает стрессор (триггер), мгновенная мысль (оценка ситуации), которая окрашивает возникающую эмоцию, например, страх, эмоция дает сигнал организму к выработке гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин. Гормоны приводят организм в боевую готовность, останавливая многие процессы в организме, в частности, иммунитет. Представьте лань, убегающую от тигра, ее организм приведен в сильнейшую готовность к действию – убежать, в это время пищеварение, воспроизводство, желание спать и т.д. у нее не возникают. Наш организм так же подчиняется этому биологическому закону, только человек в большинстве случаев не действует во время стресса, не убегает, не дерется, то есть не вырабатывает поступившие в кровь гормоны, и они продолжают действовать на организм, блокируя процессы, спазмируя органы. Поскольку в реакции на стресс задействованы умственная, эмоциональная и физиологическая сферы, то, когда ум не находит решения, и мыслями постоянно подпитывается эмоция страха, гнева, то решение принимает организм, который запускает специальную биологическую программу», – объясняет специалист.

Эта специальная биологическая программа, по словам психолога, и является предвестником онкологии. Например, если человек испытывает страх смерти продолжительное время и у него нет решения, как действовать в ситуации, то запускается специальная биологическая программа – увеличение легочной ткани, разрастания клеток. Поскольку страх смерти – это невозможность дышать, а значит, организм увеличивает легочную ткань, чтобы дышать стало легче.