Нарушение питания ведет к камням в желчном пузыре

Оказывается, этим недугом женщины страдают на 50% чаще, чем мужчины. После 70 лет проблема наблюдается у каждой третьей пенсионерки. Именно поэтому одна из самых частых операций — удаление желчного пузыря. Камни там появляются по разным причинам, неправильное питание — одна из них.

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Как рассказал изданию «Вести Подмосковья» заведующий хирургическим отделением Федерального научно-клинического центра онкохирург Юрий Иванов, болезнь также может возникнуть на фоне беременности, сахарного диабета или ожирения. Играет роль и наследственный фактор. Но чаще всего дело именно в питании — в нарушении холестеринового и жирового обмена.

Пациенты с камнями могут ощущать горечь во рту, ноющие боли в правом подреберье. Также среди симптомов отрыжка, нарушение стула и рвота. Когда камень уже застревает в протоке, то боли становятся сильными и резкими. Может даже подняться температура. В этом случае проводят операцию по удалению органа. Правда, врач призвал не волноваться. Жить без желчного пузыря можно долго и счастливо. Главное — соблюдать рекомендации по питанию.