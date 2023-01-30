Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Онкохирург Иванов: нарушение питания ведёт к камням в желчном пузыре

Секрет Фирмыиещё 1

Оказывается, этим недугом женщины страдают на 50% чаще, чем мужчины. После 70 лет проблема наблюдается у каждой третьей пенсионерки. Именно поэтому одна из самых частых операций — удаление желчного пузыря. Камни там появляются по разным причинам, неправильное питание — одна из них.

Нарушение питания ведет к камням в желчном пузыре
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как рассказал изданию «Вести Подмосковья» заведующий хирургическим отделением Федерального научно-клинического центра онкохирург Юрий Иванов, болезнь также может возникнуть на фоне беременности, сахарного диабета или ожирения. Играет роль и наследственный фактор. Но чаще всего дело именно в питании — в нарушении холестеринового и жирового обмена.

Пациенты с камнями могут ощущать горечь во рту, ноющие боли в правом подреберье. Также среди симптомов отрыжка, нарушение стула и рвота. Когда камень уже застревает в протоке, то боли становятся сильными и резкими. Может даже подняться температура. В этом случае проводят операцию по удалению органа. Правда, врач призвал не волноваться. Жить без желчного пузыря можно долго и счастливо. Главное — соблюдать рекомендации по питанию.

Орган удаляют через небольшие проколы под общим наркозом. Операция длится 30–40 минут. Через неделю уже можно идти на работу.

Болезни и лекарства,Юрий Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители