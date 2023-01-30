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2 часа назад

Инфекционист рассказал о первых симптомах кори

VN.ru Все новости Новосибирской области

О том, как распознать болезнь, VN.ru рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Инфекционист рассказал о первых симптомах кори
Фото: UnsplashUnsplash

«Течение заболевания обычно делится на несколько периодов, первый – это катаральный этап. когда сыпи еще нет, – поделился Поздняков. – Он характеризуется незначительным повышением температуры и выраженными катаральными явлениями. У заразившегося появляются насморк, конъюнктивит и кашель».

Если среди контактов нет пациента с корью, человек может принять инфекцию за обычное ОРВИ, но появляющаяся следом сыпь развеет сомнения.

«Сыпь появляется на 3-5 день от начала заболевания. Сначала на лице, далее – на руках и ногах, – говорит Андрей Поздняков. – Следом поражаются бронхи, могут развиться осложнения – бактериальный бронхит, синусит или пневмония».

Корь относится к старым, давно изученным инфекциям, проявляется она также, как и 20-30 лет назад. Более заразной за последние годы корь не стала. Всё зависит только от того, прививался человек или нет.

«Инфекция действительно очень заразная, если кто-то заболевает ею в стационаре, то карантин накладывается на весь корпус. Если человек не болел и не привит, после контакта с заболевшим он заболеет с вероятностью 90%».

Если человек заподозрил у себя корь, следует обратиться к врачу-инфекционисту. Заниматься самолечением категорически нельзя, только врач может назначить грамотную терапию.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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