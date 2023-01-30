Ученые придумали, как бороться с болью при мигрени эффективнее

"Обычно активное вещество в таблетке всасывается в желудке и печени. Более половины дозы триптана расщепляется по пути, прежде чем он попадает в кровь. Для достижения эффекта важно, чтобы вещество достигло максимальной концентрации в крови в течение двух часов, однако этого не происходит. Мы исследовали возможность попадания EB непосредственно в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные результаты на свиньях показывают успешность нашей разработки", – объяснили исследователи.