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1 час назад

Ученые придумали, как бороться с болью при мигрени эффективнее

Газета.Ru

Ученые из Университета Мальме в Швеции проводят исследование нового метода облегчения болей при мигрени. Предварительные результаты работы медиков опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceuticals.

Ученые придумали, как бороться с болью при мигрени эффективнее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы лекарства от мигрени были наиболее эффективными и быстро снимали боль, важно, чтобы активное вещество немедленно попадало в кровоток организма.

Таблетки, представленные в настоящее время на рынке, не обладают таким свойством, поэтому они не отличаются высокой эффективностью в борьбе с головной болью.

Исследователи считают, что они могут обойти эту проблему, "срезав путь" для лекарства и дав ему возможность попадать в кровь через слизистую рта.

В антимигренозных обезболивающих используются триптаны - препараты на основе триптамина, который вступает в реакцию с рецепторами серотонина. Тем самым они подавляют определенные сигналы в мозге, которые могут вызывать ощущение боли.

Ученые решили работать с гидробромидом элетриптана (EB), который оказывает наименее токсичное воздействие на сердце.

"Обычно активное вещество в таблетке всасывается в желудке и печени. Более половины дозы триптана расщепляется по пути, прежде чем он попадает в кровь. Для достижения эффекта важно, чтобы вещество достигло максимальной концентрации в крови в течение двух часов, однако этого не происходит. Мы исследовали возможность попадания EB непосредственно в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные результаты на свиньях показывают успешность нашей разработки", – объяснили исследователи.

Конечные результаты экспериментов ожидаются этой весной.

Болезни и лекарства,
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