Медики назвали три главные причины сильной головной боли

В некоторых случаях головные боли доставляют особенные страдания, тем более, что болеутоляющие препараты часто не помогают. Специалисты объяснили, что может их вызывать.

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По словам медиков, головную боль может спровоцировать пониженное или повышенное артериальное давление. Если оно растет, сосуды в голове испытывают давление, что приводит и к внутричерепному давлению. При частых скачках давления развиваются паталогические спазмы сосудов. Это причина болей и головокружений, сообщает портал Sohu.

При пониженном давлении возникает кислородное голодание мозга, что тоже может привести к головной боли. У гипертоников в таком случае учащается сердцебиение, может спровоцироваться аритмия.

Третья причина болей – воспаление в шейном отделе позвоночника. Нервные окончания зажимаются межпозвоночными дисками и реагируют болью. Также негативных ощущений добавляет отек или воспаление, которые при этом возникают. Подобная ситуация характерна головокружением, шумом в ушах и ухудшением слуха. Иногда люди жалуются на онемение и боли в руках и плечах.