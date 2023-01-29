Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Медики назвали три главные причины сильной головной боли

Волгоградская правда

В некоторых случаях головные боли доставляют особенные страдания, тем более, что болеутоляющие препараты часто не помогают. Специалисты объяснили, что может их вызывать.

Медики назвали три главные причины сильной головной боли
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам медиков, головную боль может спровоцировать пониженное или повышенное артериальное давление. Если оно растет, сосуды в голове испытывают давление, что приводит и к внутричерепному давлению. При частых скачках давления развиваются паталогические спазмы сосудов. Это причина болей и головокружений, сообщает портал Sohu.

При пониженном давлении возникает кислородное голодание мозга, что тоже может привести к головной боли. У гипертоников в таком случае учащается сердцебиение, может спровоцироваться аритмия.

Третья причина болей – воспаление в шейном отделе позвоночника. Нервные окончания зажимаются межпозвоночными дисками и реагируют болью. Также негативных ощущений добавляет отек или воспаление, которые при этом возникают. Подобная ситуация характерна головокружением, шумом в ушах и ухудшением слуха. Иногда люди жалуются на онемение и боли в руках и плечах.

Если боль не удается унять долгое время, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители