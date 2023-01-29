Медики назвали три главные причины сильной головной боли

В некоторых случаях головные боли доставляют особенные страдания, тем более, что болеутоляющие препараты часто не помогают. Специалисты объяснили, что может их вызывать.
По словам медиков, головную боль может спровоцировать пониженное или повышенное артериальное давление. Если оно растет, сосуды в голове испытывают давление, что приводит и к внутричерепному давлению. При частых скачках давления развиваются паталогические спазмы сосудов. Это причина болей и головокружений, сообщает портал Sohu.
При пониженном давлении возникает кислородное голодание мозга, что тоже может привести к головной боли. У гипертоников в таком случае учащается сердцебиение, может спровоцироваться аритмия.
Третья причина болей – воспаление в шейном отделе позвоночника. Нервные окончания зажимаются межпозвоночными дисками и реагируют болью. Также негативных ощущений добавляет отек или воспаление, которые при этом возникают. Подобная ситуация характерна головокружением, шумом в ушах и ухудшением слуха. Иногда люди жалуются на онемение и боли в руках и плечах.
Если боль не удается унять долгое время, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.