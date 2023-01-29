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2 часа назад

Врачи назвали признаки болезни артерий

Ferra.ru

Миллионы взрослых страдают от ишемической болезни сердца, которая развивается при недостаточном поступлении кислорода к сердечной мышце по коронарным артериям. В основном это возникает из-за атеросклероза коронарных артерий с образованием бляшек. Как вовремя распознать проблему?

Врачи назвали признаки болезни артерий
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К факторам риска ишемической болезни сердца относятся наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, курение, высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление, диабет или преддиабет, низкая физическая активность.

Многие люди с ишемической болезнью сердца не имеют симптомов. Однако могут наблюдаться боль, давление или дискомфорт в центре, левой стороне груди или левой руке. Другие симптомы включают одышку, трудности при выполнении упражнений, необычную потливость при нагрузке. В любом случае, самодиагностикой заниматься нельзя, и лучше обращаться к врачу.

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