Врачи назвали признаки болезни артерий

Миллионы взрослых страдают от ишемической болезни сердца, которая развивается при недостаточном поступлении кислорода к сердечной мышце по коронарным артериям. В основном это возникает из-за атеросклероза коронарных артерий с образованием бляшек. Как вовремя распознать проблему?

Многие люди с ишемической болезнью сердца не имеют симптомов. Однако могут наблюдаться боль, давление или дискомфорт в центре, левой стороне груди или левой руке. Другие симптомы включают одышку, трудности при выполнении упражнений, необычную потливость при нагрузке. В любом случае, самодиагностикой заниматься нельзя, и лучше обращаться к врачу.