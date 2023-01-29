Какие инфекции угрожают россиянам

В России предложили провести подчищающую иммунизацию против кори. Она затронет тех, кто ранее не привился от нее, не переболел ею или не имеет справки о пройденной вакцинации. Такой проект постановления Роспотребнадзора опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Какая сейчас эпидемиологическая ситуация с корью, и каких еще инфекций стоит опасаться, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Свести риски к минимуму

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Прибегнуть к подчищающей иммунизации в Роспотребнадзоре предложили для создания устойчивого коллективного иммунитета к кори в стране. В ведомстве отметили, что мероприятия затронут и трудовых мигрантов. Для этого с 3 марта по 31 декабря в регионах предлагается «обеспечить проведение мероприятий по подчищающей иммунизации» населения, а также трудовых мигрантов, которые не были привиты против этого заболевания, не переболели им ранее и не имеют сведений о прививках, уточнили в документе.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали своевременно провести иммунизацию населения против дифтерии в соответствии с утвержденным Минздравом Национальным календарем профилактических прививок.

До 20 апреля на заседаниях санитарно-эпидемиологических комиссий в регионах следует рассмотреть вопросы организации вакцинопрофилактики и достижения охвата прививками против дифтерии не менее 95 процентов населения во всех возрастных группах. Особое внимание при этом важно обратить на вакцинацию вынужденных переселенцев, мигрантов и людей, работающих вахтовым методом, подчеркнули в документе.

Чтобы иммунизация была максимально эффективной, охват вакцинацией должен быть не менее 95 процентов, подтвердил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академик Николай Брико. Эти показатели получены в процессе многолетнего мониторинга заболеваемости и оценки эффективности вакцинопрофилактики.

«Ту же натуральную оспу удалось ликвидировать лишь при охвате прививками 99 процентов населения», — напомнил академик.

Эксперт объяснил, что к подчищающей вакцинации прибегают, когда по каким-то причинам охват вакцинацией снижается или есть угроза заноса и распространения инфекции среди определенных возрастных групп или на конкретных территориях. Тогда проводят дополнительный курс прививок среди определенных групп населения. Подчищающую вакцинацию проводили, например, в 90-е годы против дифтерии, когда охват вакцинацией упал до 60—70 процентов и в России и других странах СНГ зарегистрировали сотни тысяч заболевших с большим числом умерших от этой инфекции. Подчищающую иммунизацию проводили и против полиомиелита при заносе инфекции из стран ближнего зарубежья. Вот и сейчас, когда выявили случаи кори в ряде регионов, тоже могут провести дополнительную вакцинацию, объяснил эксперт.

Не эпидемия, а локальные вспышки

В России участились локальные вспышки кори. Так, в Новосибирской области заболели минимум 65 человек, половина из них — дети. Есть один очаг инфицирования в Алтайском крае — в Барнауле корь нашли у четверых молодых людей, вернувшихся из Новосибирска. Единичные случаи заболевания фиксируют также в Омске и Самаре, сообщила 24 января «Российская газета».

Несмотря на фиксируемые в некоторых регионах завозные случаи кори среди непривитых, эпидемия этого заболевания России не грозит, рассказали 25 января в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что уровень иммунизации населения в стране остается достаточно высоким.

«С целью обеспечения эпидблагополучия в стране действует специальная программа по элиминации кори, в которой прописаны мероприятия по борьбе с этой инфекцией на 2021—2025 годы», — процитировали пресс-службу Роспотребнадзора РИА «Новости».

В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой принимают все необходимые меры, ведут работу по иммунизации непривитых россиян и по информированию о мерах профилактики кори, подчеркнули в ведомстве.

Не только корь

Любое инфекционное заболевание опасно, подчеркнул академик Брико. Ведь оно может протекать по-разному. По словам эксперта, на фоне пандемии коронавируса в 2020—2021 годах заболеваемость корью, гриппом, коклюшем, ветряной оспой и другими инфекциями снизилась. Это произошло не только в России, но и во всем мире.

«Коронавирус, заняв экологическую нишу, вытеснил других возбудителей. Кроме того, свою роль сыграли проводимые изоляционно-ограничительные и другие противоэпидемические мероприятия», — объяснил Брико.

Но когда ковид отступил, заболеваемость различными инфекциями во всем мире резко увеличилась, продолжил эксперт. Россия — не исключение.

«Мы видим, что выросла заболеваемость гриппом, корью, коклюшем, паротитом, ветряной оспой, — привел пример эпидемиолог. — Есть официальные данные, что в 2022 году по сравнению с 2021-м более чем в три раза увеличилась и заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции».

Поэтому сейчас, в постковидный период, охват вакцинацией особенно важен, к соблюдению рекомендованного графика прививок надо относиться со всей ответственностью, подчеркнул эпидемиолог.

Лучшая защита

Сегодня в Национальный календарь прививок — а именно на этот документ ориентируются врачи по всей стране — входят прививки от туберкулеза, вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, а также ежегодная вакцинация от гриппа. В Нацкалендаре также четко описана рекомендуемая схема вакцинации детей. Однако регулярно делать прививки от основных инфекционных заболеваний должны не только дети, но и взрослые.

Так, раз в десять лет рекомендуется повторять прививку против дифтерии и столбняка. Если до 35 лет не были сделаны две прививки от кори, лучше исправить это упущение. От гепатита В многие взрослые россияне не привиты вообще, ведь в Национальный календарь эта вакцина вошла только в 1998 году. Так что если в прививочной истории такой прививки нет, стоит ее сделать. Прививку от краснухи в нашей стране делают тоже сравнительно недавно — с 1996 года, поэтому многие от нее тоже не защищены. На этапе планирования беременности у женщин обязательно проверяют наличие антител к этому вирусу, и если их нет, то вакцинируют.