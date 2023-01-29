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2 часа назад

Врач рассказал о тяжелых последствиях гриппа

Мира Маркина

Врач-инфекционист Георгий Сапронов рассказал в беседе с Москвой 24, какими осложнениями может обернуться грипп.

Врач рассказал о тяжелых последствиях гриппа
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист отметил, что одними из самых серьезных последствий перенесенного гриппа могут стать поражения сердечно-сосудистой системы и самого сердца, энцефалит и опасные болезни суставов. Он призвал не забывать о том, что существует вакцина против свиного гриппа, которая поможет защитить организм от тяжелых осложнений.

Также Сапронов объяснил, почему проявление тяжелых последствий может быть отсрочено и многие симптомы появляются лишь после того, как человек уже переболел:

"Вирус гриппа активирует определенные механизмы в организме человека, и возникают аутоиммунные поражения. То есть возникает аутоагрессия на сустав".

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Помимо этого эксперт призвал быть внимательными к своему самочувствию и при малейших подозрениях обращаться к специалистам, ведь симптомы поражения сердечной мышцы и развитие воспаления головного мозга (энцефалита) могут быть размытыми и остаться незамеченными самим пациентом.

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