Онколог назвал четыре продукта на столе, вызывающие воспаление

Часто во время эндоскопического обследования у пациентов, особенно в возрасте после 45-50 лет, обнаруживаются полипы кишечника. Они не вызывают никакого дискомфорта и никак не ощущаются.

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Но, несмотря на это, их удаление является обязательным, потому что со временем полипы могут стать причиной возникновения колоректального рака. Наиболее опасными образованиями являются аденомы, так как они имеют тенденцию к перерождению в злокачественную опухоль. В среднем перерождение полипа в рак длится от 7 до 10 лет, пишет в своем Telegram-канале онколог и хирург Иван Карасев.

Рост в организме полипов, в том числе предраковых, провоцирует употребление вызывающей воспаление пищи.

"Это молочные и дрожжевые продукты, рафинированные масла, сахар, продукты с глютеном. Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит", - отметил доктор.

Кроме того, спровоцировать образование полипа в организме может инфекция, изменения в обмене веществ. Также онколог посоветовал проверять и контролировать инсулинорезистентность - даже у людей без серьезных изменений в обмене веществ она запускает опасные процессы.