Почему происходит внезапная остановка сердца

Диагноз "остановка сердца" часто называется, когда говорят о причинах смерти того или иного человека. О том, что представляет из себя остановка сердца, почему она происходит и есть ли возможность запустить орган - рассказала aif.ru кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова.

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Под термином "остановка сердца" понимается полное прекращение сердечной деятельности, состояние клинической смерти. Остановка сердца сопровождается такими симптомами, как потеря сознания, шумное редкое дыхание, отсутствие пульса на крупных артериях, бледность кожи, расширенность зрачков спустя несколько минут. Перед остановкой сердца у человека могут появиться боль в груди, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, головокружение и слабость.

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Внезапная остановка сердца может случиться по нескольким причинам, среди них фибрилляция желудочков (отсутствие единого сокращения миокарда, при этом происходят хаотические сокращения отдельных пучков мышечных волокон желудочков); асистолия желудочков (полное прекращение электрической деятельности сердца); электромеханическая диссоциация (отсутствие механической деятельности сердца при наличии электрической).

Ежегодно от внезапной остановки сердца в России погибают до 250 тысяч человек. Отмечается, что тенденция растет. При этом к проблеме более склонны мужчины. В группе особенного риска находятся люди с сердечными патологиями. Самая частая причина остановки сердца - ишемическая болезнь сердца, на нее приходится около 80% случаев. Кроме того, внезапная остановка сердца может произойти у пациентов, страдающих кардиомиопатиями, врожденным пороком сердца.

Помимо сердечных заболеваний, остановку сердца могут спровоцировать отравления запрещенными веществами, электролитные нарушения, заболевания почек, лекарственные воздействия, травмы и нарушения дыхания. Также увеличить риск остановки сердца могут артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, курение, сахарный диабет, ожирение, синдром обструктивного сонного апноэ и наличие перенесенного ранее инфаркта миокарда.