Пробиотик, пребиотик и метабиотик: разбираемся с понятиями

В последнее время появляется всё больше данных о влиянии микрофлоры кишечника на здоровье человека, в связи с чем стали актуальны продукты, направленные на её улучшение. Какую роль могут сыграть про-, пре- и появившиеся сравнительно недавно метабиотики, где зона их эффективности, мы спросили у эксперта.

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За что отвечает микрофлора кишечника?

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Как отметила Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International, влияние микробиома на нашу жизнь сложно переоценить. В целом, порядка 70% биохимических процессов, происходящих в нашем организме, связано с микрофлорой кишечника.

Как бы странно кому-то это не казалось, но от сложившейся «экосистемы» в кишечнике в значительной степени зависят наши эмоции, уровень энергии, состояние кожи, иммунитета и, в целом, качество жизни.

Бактерии кишечника активно участвуют в процессе пищеварения и усвоении питательных веществ, в синтезе витаминов, нейтрализации ряда токсинов. Кроме этого, основная часть лимфоидной ткани расположена по ходу кишечника, поэтому состояние кишечника напрямую влияет на работу иммунитета.

Какие факторы влияют на микрофлору?

Проблема в том, что баланс микрофлоры достаточно хрупкий. На него могут негативно повлиять такие факторы как несбалансированное питание, в частности — употребление большого количества простых углеводов, монодиеты, недостаток пищевых волокон (овощей, зелени, фруктов).

Кроме этого, нарушения микрофлоры могут вызвать приём антибиотиков и длительные курсы других лекарственных препаратов, хронические заболевания, стрессы, проживание в экологически неблагополучных районах и ряд других факторов.

Как можно повлиять на микрофлору?

Основная задача – это поддерживать микробиом в балансе, когда все колонии бактерий, которые находятся в кишечнике, выполняют своё назначение: одни участвуют в синтезе витаминов, другие при помощи своих метаболитов восстанавливают кишечную стенку и т.д.

Особое значение для восстановления и баланса микрофлоры имеют такие продукты как пребиотики, пробиотики и метабиотики.

«Отличия про-, пре- и метабиотиков очень важны для понимания: на каком уровне какой «биотик» работает и что нужно нашей микрофлоре? Точка приложения у каждого разная, но они все очень ценные, и преимущество такой классификации в том, что правильное сочетание даёт наилучший результат», – комментирует Елена Знахаренко.

Так, пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но помогают микрофлоре кишечника человека, стимулируя её рост и жизнедеятельность. По сути, пребиотики являются пищей для пробиотиков. К пребиотикам относятся различные аминокислоты, ферменты, сахариды, инулин, пектин, лактоза и лактулоза, пищевые волокна. Источниками служат молочные и кисломолочные продукты, злаковые и бобовые, овощи и фрукты, орехи, горький шоколад и другие продукты.

«В целом, количество пребиотиков мы можем отрегулировать тем, что, согласно рекомендациям ВОЗ, будем употреблять ежедневно порядка 600 – 700 г овощей и фруктов как источников клетчатки», – рекомендует диетолог.

Пробиотики — это колонии бактерий (обычно лактобактерий, бифидобактерий), которые «подселяются» в кишечник и увеличивают полезную микрофлору. Конечно, из-за кислотного барьера часть бактерий не доходит до «места назначения», но даже разрушенные бактерии являются хорошим пищевым субстратом для живых. В описании пробиотика всегда указывается, какое количество колоний и в какой концентрации в нём содержится.

И, наконец, метабиотики (это более новое направление в этой области) содержат активные вещества — уже готовые метаболиты, то есть продукты жизнедеятельности полезных бактерий. Они не просто «кормят» микрофлору и способствуют увеличению количества полезных бактерий, но и препятствуют развитию патогенной микрофлоры.

Метабиотики уже готовы к всасыванию в кишечник, а потому начинают работать сразу же, обладают высокой биодоступностью, не разрушаются в кислой среде желудка и не вступают в конфликт с собственной микробиотой человека.

Если пребиотики мы должны получать постоянно в необходимом количестве из пищи, то про- и метабиотики можно рационально комбинировать или чередовать, что позволит получить более заметный эффект. Однако, если есть любые хронические заболевания, то рекомендуется согласовать их приём с врачом, подчёркивает Елена Знахаренко.

Одна из последних новинок компании NL International в этой области – Greenflash Metabiotic. Продукт создан из натуральных компонентов, в составе – ферментированная молочная подтворожная сыворотка, содержащая метаболиты специально подобранных штаммов молочнокислых бактерий, дигидрокверцитин и витамин Е (D-альфа-токоферол).