Врач предупредила о риске смерти из-за резкого поворота головы

В беседе с журналистами медик отметила, что при некоторых недугах резкий поворот шеи может привести к разрыву аорты и в дальнейшем к летальному исходу. Такой риск существует, если человек страдает ожирением или сахарным диабетом, передает издание "Пятый канал".