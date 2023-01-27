Врач предупредила о риске смерти из-за резкого поворота головы

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала россиянам, в каких случаях резкий поворот головы может быть смертельно опасным.
В беседе с журналистами медик отметила, что при некоторых недугах резкий поворот шеи может привести к разрыву аорты и в дальнейшем к летальному исходу. Такой риск существует, если человек страдает ожирением или сахарным диабетом, передает издание "Пятый канал".
– Такое тонкое место, там при определенных обстоятельствах, либо на фоне резкого скачка давления, либо на фоне травмы может произойти разрыв, если есть изначально бляшка, – цитирует СМИ Ярцеву.
Она предупредила, что пациенты, входящие в группу риска, должны наблюдаться у врачей, чтобы избежать повреждения сосудистой стенки.
Помимо людей с сахарным диабетом или ожирением осторожными также следует быть курильщикам и людям, употребляющим алкоголь, передает издание "Дни.ру".