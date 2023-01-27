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2 часа назад

Инфекционист Поздняков посоветовал пройти медицинское обследование при частых ОРВИ

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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что частые простуды могут указывать на сниженный иммунитет.

Инфекционист посоветовал пройти медобследование при частых ОРВИ
Фото: RT на русскомRT на русском

Для детей старше шести лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более — это часто, отметил он в беседе с «Известиями».

По его словам, выявить наличие сниженного иммунного ответа, провоцирующего частые инфекционные заболевания, поможет общий анализ крови. Так, врач оценит общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу.

«Если все эти частые ОРВИ — действительно разные заболевания, а не одно затяжное или даже хроническое, то нужно увеличить продолжительность сна (норма 7—9 часов), попытаться сбалансировать питание, убрав по максимуму фастфуд и другие потенциально вредные продукты, избегать стрессов и попытаться закалить организм», — резюмировал Поздняков.

Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал URA.RU, что протекающий в лёгкой форме грипп можно принять за усталость.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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