Как помочь человеку с диагнозом «рак»

Сегодня большинство людей, больных раком, лечатся амбулаторно, что означает, что им не нужно постоянно находиться в больнице. В это время они часто нуждаются в помощи, поддержке и ободрении. Многие исследования показали, что выжившие после рака при сильной эмоциональной поддержке, как правило, лучше приспосабливаются к изменениям, которые приносит это заболевание, имеют более позитивный взгляд на вещи и часто сообщают о лучшем качестве жизни. Исследования показали, что люди, больные раком, нуждаются в поддержке друзей и близких! Вы можете сильно изменить жизнь этого человека.

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Друзья или близкие людей, больных раком, часто хотят помочь, но не знают, что делать. Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Онкологического отделения Противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, что испытывает сам пациент при постановке такого диагноза, как врач должен сообщать такой диагноз, и как вообще помочь тому, кому поставили диагноз «рак».

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У многих пациентов, кому ставят диагноз «рак», «опускаются руки». Какую роль играет врач в постановке такого диагноза – как он должен сообщить пациенту об этом, что должен сразу рассказать (какая стадия, статистика выживаемости и т.д.)?

В настоящее время мало кто сомневается в том, что пациентам следует сообщать о диагностированном раке. Но как лучше представить факты и поддержать пациентов после этого? Вот несколько рекомендаций, как говорить правду больным раком, уделяя особое внимание психологическим реакциям и проблемам пациентов, когда им сообщают о диагнозе.

Диагноз должен быть сначала обсуждён с самими пациентами, когда это возможно.

Один и тот же врач берёт на себя заботу о пациенте от первого контакта до окончательного лечения насколько это возможно.

Место для обсуждения диагноза должно быть тщательно выбрано, обеспечивая уединение, в котором пациенты могут полностью выразить свои чувства, если это необходимо. Ни в коем случае нельзя сообщать диагноз по телефону, а также мимоходом в коридоре или любом общественном месте.

Начиная с первого шага, врачи должны стараться постоянно говорить правду и давать как можно больше информации, которой они располагают на данный момент.

Хотя точное объяснение необходимо, не бомбардируйте пациента фактами, не принимая во внимание его состояние. Будьте готовы объяснить факты настолько ясно и просто, насколько это необходимо. Не ждите, что пациенты справятся со всем сами.

Пациентам иногда говорят: «У вас запущенный рак, и я ничего не могу сделать. Эффективного лечения в вашем случае нет». Такое жестокое отношение со стороны врача вызывает у пациентов потерю надежды, гнев, покорность и чувство отчуждения. Врачи должны осознавать, что они могут вызвать у пациентов как надежду, так и отчаяние своим словесным выражением или отношением. Врачи должны представить другие положительные характеристики, включая поддерживающую терапию, вместо того, чтобы бросать пациента с таким заявлением.

Больные проявляют сдержанное отношение к врачам, а иногда и опасаются их. Поэтому некоторые пациенты не могут выразить свои чувства, когда им сообщают диагноз, или не могут задавать вопросы врачам, полагая, что они могут показаться «глупыми». Некоторые пациенты могут быть более откровенны в разговоре с медсёстрами и могут задавать им вопросы о своём диагнозе. Поэтому врачам важно услышать истинные чувства и жалобы от медсестёр. В этой ситуации очень важно сотрудничество между врачами и медсёстрами.

Не спешите объяснять все детали за один раз. Рекомендуется провести несколько бесед с пациентами для поэтапного обсуждения диагноза.

Как меняется жизнь человека после постановки диагноза «рак»?

Диагноз рака влияет на многие аспекты вашей жизни — независимо от того, узнали ли вы, что у вас рак, лечитесь или закончили лечение. Вы, вероятно, чувствуете как физические, так и эмоциональные изменения, которые могут повлиять на то, как вы себя чувствуете и как живёте. Эти изменения могут повлиять на повседневную жизнь, но есть способы справиться с ними.

Принятие диагноза «рак»

Когда вы узнаёте, что у вас рак, вам может показаться, что ваша жизнь перевернулась с ног на голову. Поначалу это может показаться ошеломляющим, но знание того, чего ожидать, может помочь вам чувствовать себя более непринуждённо.

Как только шок от известия о том, что у вас рак, проходит, начинается процесс принятия. Возможно, вам придётся изменить вашу повседневную жизнь, когда вы начнёте лечение. Возможно, вам придётся научиться новым способам общения с вашими близкими и с лечащим врачом . И у вас, вероятно, есть много вопросов о том, как справиться со всеми новыми проблемами, которые приносит рак. Следующие советы могут помочь.

Распознайте свои эмоции

Точно так же, как рак влияет на ваше физическое здоровье, он может вызвать широкий спектр чувств, к которым вы не привыкли. Эти эмоции могут меняться ежедневно, ежечасно или даже каждую минуту. Это верно независимо от того, находитесь ли вы в настоящее время на лечении, завершили лечение или являетесь другом или членом семьи больного раком. Все эти ощущения нормальны .

Основной спектр эмоций, которые вы можете испытывать:

чувство подавленности,отрицание,злость,страх и беспокойство,надежда,печаль и депрессия,стресс и тревога.

Почему я?

Для некоторых людей, вопрос «Почему я?» может вызвать бессонные ночи в поисках ответа. Другие считают, что на самом деле не имеет значения, почему что-то произошло, важнее то, как с этим справиться. Беспокойство может лишать людей энергии, необходимой для того, чтобы справиться с болезнью. Если вы обнаружите, что не можете ответить на этот вопрос, поговорите с лечащим врачом и психологом.

Профессиональная помощь

Если у вас есть чувства, которые переполняют вас или беспокоят вас или которые продолжаются более 2 недель, поговорите со своим врачом. Некоторые из этих симптомов могут включать:

Чувство грусти, которое не проходит.Чувство беспомощности или безнадежности, как будто жизнь не имеет смысла.Вспыльчивость или плохое настроение.Трудно думать или концентрироваться.Нет интереса к хобби и занятиям, которыми вы раньше наслаждались.Проблемы со сном.Перебои в работе сердца.Усталость, которая не проходит.

Советы по преодолению

Есть много способов справиться со своими эмоциями. Следуйте этим советам, чтобы справиться с ситуацией:

Говорите о своих чувствах, какими бы они ни были.Оставайтесь активными и питайтесь сбалансированно.Побалуйте себя тем, что вам нравится, например, горячая ванна, сон или любимая еда.Сходите в кино, поужинайте в ресторане или сыграйте в игру.Получите помощь в повседневных делах, таких как приготовление пищи и уборка, не пытайтесь сделать всё это самостоятельно.Не пытайтесь заставить себя быть счастливым.Не пытайтесь сделать слишком много за один день.Не отказывайтесь от здоровых привычек.

Есть ли психологическая помощь конкретно больным онкологическими заболеваниями?

На практике психологическая помощь больному раком направлена, прежде всего, на облегчение стрессов, возникающих в результате болезни и терапии. Психосоциальное консультирование и лечение предназначены для помощи в борьбе с заболеванием и его последствиями.

Как родственники и друзья могут помочь близкому человеку, которому поставили диагноз «рак»?

Разговор о своём диагнозе может помочь вам справиться со всеми новыми эмоциями, которые вы испытываете. Подумайте о том, чтобы сообщить своей семье и друзьям о своём диагнозе. Это может повлиять на них так же, как и на вас. Люди в вашей жизни также могут волноваться, злиться или бояться.

Как только люди узнают о вашем диагнозе, некоторые спросят вас, как они могут помочь. Другие будут задаваться вопросом, что они могут сделать для вас, но не будут уверены, как спросить вас. Вы можете помочь своим друзьям справиться с новостями, позволив им как-то помочь вам. Например, попросите их подвезти вас на машине или сходить в магазин. Составьте список вещей, в которых, по вашему мнению, вам может понадобиться помощь, чтобы они могли выбрать то, что они могут сделать для вас.

Есть ли какие-то фонды помощи пациентам с онкологическими болезнями? Какую поддержку там оказывают?

Фонды, которые каждый день спасают жизни онкобольных детей и взрослых, ищут лекарство от рака и помогают неизлечимым пациентам качественно прожить последние дни в окружении семьи. Вот лишь некоторые из них:

Фонд Константина Хабенского

За благотворительным Фондом Константина Хабенского стоит личная история: актёр создал его в 2008 году вместе со своей первой женой Анастасией, которая в тот момент боролась с опухолью головного мозга. После смерти жены Хабенский продолжил заниматься делами фонда. Сейчас организация оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга. Каждый год фонд оплачивает диагностику, лечение и послеоперационную реабилитацию, а также оказывает психологическую поддержку семьям более 1200 детей.

РакФонд

Рак остаётся одной из тех болезней, которые учёным и врачам пока не удалось победить. Однако апробация лекарств и исследования методов лечения продолжают идти по всему миру. В России такие разработки поддерживает «РакФонд». Девиз организации: «Приближая день, когда рак будет побежден». Фонд занимается финансированием разработок новых методов, средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также содействием и поддержкой исследовательской работы научных и медицинских центров. Сейчас там активно работают над проектом онколога-маммолога МНИОИ им. П.А. Герцена Дарьи Багдасаровой, позволяющим отказаться от хирургического вмешательства при лечении рака молочной железы в случаях «исчезновения» опухоли на этапе химиотерапии.

Фонд борьбы с лейкемией

Задачу помогать взрослым с онкологическими заболеваниями системы крови взял на себя «Фонд борьбы с лейкемией». Помимо адресной помощи он также занимается поиском неродственных доноров костного мозга в России и за рубежом, заготовкой и доставкой трансплантата и просветительской деятельностью. Денежное пожертвование — не единственный способ помочь работе фонда. Спасти жизнь можно, став донором крови.

Подари жизнь

Сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, помощь клиникам, оказание социальной и психологической поддержки больным детям — лишь малая часть того, чем занимается благотворительный фонд «Подари жизнь». 2020 год оказался особенно трудным для организации: сказалось сокращение производства медикаментов для онкобольных в России, невозможность доставлять донорские органы из-за рубежа и уменьшение количества пожертвований. Однако, несмотря на трудности, фонд продолжает работать и спасать жизни детей. Его соучредительница Чулпан Хаматова уверена, что «главное в помощи — искренность, бескорыстность, это ведь что-то вечное и незыблемое».

Дом с маяком

К сожалению, пока лекарство от рака не найдено, не всех удаётся спасти. Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает детям и молодым взрослым прожить последние дни без боли, а также исполняет их мечты. Ежегодно из 1000 подопечных фонда — около 140 человек с онкологическими заболеваниями.

Русфонд

Основное направление «Русфонда» — адресная помощь тяжелобольным детям. За 21 год благотворительная организация сумела оплатить лечение 940 детей с онкологическими заболеваниями.

Почему так важно проходить профилактические осмотры тем людям, кто находятся в зоне риска заболевания онкологией?